Berlin (ots) - Vom 20. bis 24. Februar informieren die Johanniter auf der Didacta in Halle 8, Frühe Bildung, Standnummer F-035 über ihre vielfältigen Angebote in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Johanniter betreiben als größter freigemeinnütziger Kitaträger bundesweit über 600 Kitas. Hinzu kommen Angebote im Ganztag, der offenen Jugendarbeit, der ambulanten, teilstationären und stationären Jugendhilfe sowie der Jugendverbandsarbeit. Einer der Schwerpunkte des Messeauftritts ist die Förderung des Ganztages im Rahmen des Rechtsanspruches von Kindern auf ganztägige Bildung und Betreuung im Grundschulalter, der ab 2026 gilt.

Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe, betont: "Als größter freigemeinnütziger Kitaträger sind die Johanniter bundesweit gut aufgestellt und für ihre Qualität in der pädagogischen Arbeit bekannt. Wir wollen zusätzlich unsere Kompetenz im Ganztag stärker hervorheben. Hier setzen wir uns dafür ein, dass beim bundesweiten Ausbau der Angebote Qualität konsequent mitgedacht wird. Eine gelingende Begleitung von Bildungsbiografien benötigt neben Räumlichkeiten und pädagogischen Konzepten gut ausgebildete Fachkräfte. Daher präsentieren wir uns auf der Didacta als attraktiver Arbeitgeber."

Die Johanniter informieren in Halle 8 über ihre vielfältigen Dienste und Bildungsangebote sowie ihre umfassenden Fürsorge- und Schutzkonzepte, die im Verband fest verankert sind. Das !ACHTUNG-Präventionskonzept der Johanniter-Jugend gegen sexualisierte Gewalt sowie das bundesweite Kinderschutzkonzept und das Fürsorgekonzept gegen sexualisierte Gewalt bei den Johannitern sollen sichere Räume für alle den Johannitern anvertraute Personen schaffen. In den Landesverbänden stehen eigene Fachstellen und Ansprechpersonen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.johanniter.de/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/unsere-grundsaetze/kinderschutz/

