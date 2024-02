München (ots) - Bei "Wer weiß denn sowas?" bringen die kniffligen Fragen, die sich hinter der Ratewand verbergen, die Prominentenpaarungen jedes Mal mächtig zum Grübeln. Moderator Kai Pflaume fordert seine Gäste, aber auch die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton, diesmal mit höchst erstaunlichen Antwortmöglichkeiten heraus:

Weil ihr Blut für Menschen giftig ist, ...?

a) prägten die Brüder Grimm für Laubfrösche das Wort "Giftzwerg"

b) wird das Pigment der Purpurschnecke als Gefahrstoff gehandelt

c) werden Aale nicht roh zu Sushi verarbeitet

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

· Österreich-Duell: In der ZDF-Serie "Die Toten vom Bodensee" verkörpert die Wienerin Alina Fritsch die "Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann". Beim Rateduell trifft sie auf ihren Kärntner Schauspielkollegen Robert Stadlober, der Ende letzten Jahres in der Krimiserie einen Förster spielte. Fast zeitgleich war er auch in einer Hauptrolle in der ARD-Mystery-Thriller-Serie "Schnee" zu erleben.

· Comedy-Duell: Für reichlich Spaß sorgt sicher der Ratewettstreit zwischen den beiden Stand-Up-Comedians Christoph Fritz, der derzeit mit seinem Programm "Zärtlichkeit" auf Tour ist, und Lena Kupke, die auch das witzig-ernste Buch "Wahrheit oder Pflicht" geschrieben hat.

· Marathon-Duell: In ihrem gemeinsamen Podcast "Bestzeit" plaudern der ARD-"Sportschau"-Moderator Ralf Scholt und der ehemalige Marathonprofi Philipp Pflieger übers Laufen und das aktuelle Geschehen in der Ausdauersportwelt. Wer von beiden sprintet wohl beim Wettraten als Gewinner über die Ziellinie?

· Vater-Tochter-Duell: Emma Schweiger ist die jüngste Tochter des Schauspielers und Regisseurs Til Schweiger. In seinem Film "Barfuss" hatte sie als Fünfjährige ihren ersten kleinen Auftritt. Es folgten Rollen in "Keinohrhasen", "Zweiohrküken" und anderen Filmen. Beim Rateduell treten Vater und Tochter gegeneinander an.

· Schillerstraßen-Duell: Obwohl beide jahrelang in der legendären Impro-Comedy-Show "Schillerstraße" residierten, "wohnten" sie dort nie zusammen. Während Comedian Ralf Schmitz bis 2006 als Freund der "Vormieterin" für Lacher sorgte, zog Jürgen Vogel erst 2009 als "Hauptmieter" in die TV-Wohnung. Ob sie nach dem Rateduell wohl in eine gemeinsame Quiz-WG ziehen?

Die Rate-Duelle im Überblick:

Montag, 19. Februar Robert Stadlober / Alina Fritsch

Dienstag, 20. Februar Christoph Fritz / Lena Kupke

Mittwoch, 21. Februar Ralf Scholt / Philipp Pflieger

Donnerstag, 22. Februar Til Schweiger / Emma Schweiger

Freitag, 23. Februar Ralf Schmitz / Jürgen Vogel

Hätten Sie gewusst, dass ...

Aale nicht roh zu Sushi verarbeitet werden, weil ihr Blut für Menschen giftig ist?

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

