Tom Schröder ist eine Persönlichkeit, die in der deutschen Wirtschaftslandschaft tiefe Spuren hinterlassen hat. Sein Werdegang ist geprägt von Pioniergeist, wirtschaftlicher Weitsicht und einem tief verwurzelten Familiensinn. 1974 in Brilon geboren und aufgewachsen, zeigte sich sein unternehmerisches Talent schon früh. Nach dem Abitur am Petrinum Gymnasium und einem Zivildienst in einem Seniorenheim, studierte er ab 1997 Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln. Bereits während des Studiums legte er mit der Gründung der German Hardcopy AG (Geha) den Grundstein für seine weitere Karriere (https://www.fil-bros.com/our-history). Unterstützt wurden er und seine beiden Gründungspartner damals von seinem Vater Gerhard Schröder, der ebenfalls Unternehmer war. "Schon in jungen Jahren packte mich der Unternehmergeist. Ich wollte etwas Eigenes aufbauen. Etwas, das Bestand hat und über meine Person hinauswirkt. 1999 das erste Unternehmen während meines Studiums zu gründen, war der erste Schritt auf einem langen und spannenden Weg", sagt der Investor Tom Schröder.

In dieser aufregenden Zeit vor 25 Jahren lernte er seine Frau Jeannine in Köln kennen. Nur ein Jahr später wurde der erste Sohn Tim geboren, der heute 24 Jahre alt ist. Es folgten Ben (21), Pit (18) und der jüngste Sohn Fil (9). Die Geburten seiner vier Söhne markieren die wichtigsten Ereignisse im Leben des Investors. "Meine Söhne sind meine größte Inspiration und Antriebskraft", sagt Tom Schröder. Geheiratet wurde 2003 auf Mallorca.

Meilenstein 2015: Tom Schröder als Mitbegründer der Wunschgutschein GmbH

Nach dem Verkauf seines ersten Unternehmens Geha an die Pelikan Gruppe im Jahr 2007 folgten zahlreiche weitere unternehmerische Meilensteine - wie der Kauf des Fensterwerks Carls-Aue, dem Rückkauf des von seinem Vater gegründeten und verkauften regional bedeutenden Mineralölhandels oder die Gründung der Seven Miles Ventures GmbH.

Neben zahlreichen Erfolgen gab es aber auch einen Rückschlag im Jahr 2012: Die von Tom Schröder gegründete solarhybrid AG rutschte als aufstrebendes Unternehmen am Markt in die Insolvenz, als staatliche EEG-Förderungen für große Solarkraftwerke, die seitens der Firma entwickelt, gebaut und an institutionelle Anleger veräußert wurden, unerwartet vollumfänglich gestrichen wurden.

Der Gründer richtete sich daraufhin beruflich und strategisch neu aus (https://www.presseportal.de/pm/173322/5703857) und nahm fortan Abstand von staatlich regulierten Geschäften. "Durch die Gründung der Wunschgutschein GmbH mit meinem Gründungspartner im Jahr 2015 wurde dieser Misserfolg in den bisher größten Erfolg meiner Karriere umgemünzt", sagt der vierfache Vater heute positiv über das Ende der solarhybrid AG.

Der Ansatz der Wunschgutschein Gruppe revolutionierte den Gutscheinmarkt und etablierte die Marke mit rund 100.000 Point of Sales fest im Einzelhandel, wobei darüber hinaus auch der Onlineabsatz einen hohen Anteil aufweist und die Einlösung der Gutscheine vollumfänglich über die Wunschgutschein Plattform online erfolgt. Als Gründer, Gesellschafter und langjähriger Geschäftsführer blickt Tom Schröder voller Stolz auf diesen Meilenstein.

Investor Tom Schröder und die Strategie für eine sichere Zukunft seiner Söhne

2019 erfolgte ein Teilverkauf der Wunschgutschein Gruppe an Oakley Capital, woraufhin das Familienvermögen neu geordnet wurde. Planmäßig zog sich der Familienvater aus dem operativen Geschäft der Wunschgutschein Gruppe zurück und gründete das FIL Bros. Family Office (https://www.fil-bros.com/about). Der Schwerpunkt des sechsköpfigen FIL-Bros-Teams liegt nun auf der Sicherung und Weiterentwicklung des Familienvermögens und des Erbes für Tom Schröders Söhne.

Tim, Ben und Pit sollen das Geschäft langfristig übernehmen. Zudem steht mit dem FIL Bros. Family Office die Versorgung des jüngsten Sohnes Fil im Vordergrund, der mit Down-Syndrom geboren wurde. "Meiner Frau Jeannine und mir ist es äußerst wichtig, unseren Söhnen ein Vermächtnis aus Integrität, Liebe, Fürsorge und Mut zu vermitteln und zu vererben, um die Welt positiv zu gestalten", betont der Familienvater.

Mit der Explorer-Yacht über die Meere: Tom Schröder plant eine Weltreise

Das FIL Bros. Family Office konzentriert sich auf unternehmerische Beteiligungen wie an Cantiere delle Marche und Aerofoils GmbH (Audi e-tron Foil) sowie Luxusimmobilienentwicklungen auf Mallorca. Besonders bedeutsam sind dem leidenschaftlichen Segler die Anteile von 76,5 Prozent an der italienischen Werft Cantiere delle Marche.

Schon früh faszinierten ihn Boote und das Meer, er segelte in der Jugend mit einem 24 Fuss Segelboot - sein Vater übernahm mit einem Geschäftspartner für einige Jahre die Firma Dehler Yachtbau - auf dem Diemelsee und dem Ijsselmeer, später erkundete er die Balearen. Neben dem Yachting fährt Tom Schröder zudem Ski, spielt Tennis, Golf und ist Schalke-Fan.

Das nächste Abenteuer auf See steht bereits bevor: Gemeinsam mit seiner Familie hat der Investor Tom Schröder eine Weltreise auf der CdM Explorer-Yacht "Maverick" geplant. Sieben Jahre lang wollen sie die Meere und die Kontinente bereisen, verbunden mit einem großen Engagement für soziale Projekte in den Ländern vor Ort und wissenschaftlicher Forschung während dieser großen Reise. Tom Schröder erklärt: "Diese Weltreise mit meiner Familie ist mehr als ein Abenteuer. Sie ist ein Manifest unserer Werte: Entdeckung, Lernen und das Teilen von Wohlstand. Wir möchten nicht nur die Welt sehen, sondern auch einen positiven Einfluss hinterlassen, wo immer wir sind."

Über den Investor Tom Schröder

Tom Schröder startete seine Unternehmerkarriere bereits während seines BWL-Studiums in Köln, als er sich mit zwei Partnern die bekannte Füllfederhalter-Marke German Hardcopy AG sichern konnte. Sein Weg führte ihn durch zahlreiche weitere Unternehmensgründungen, -beteiligungen und -verkäufe - darunter auch die Wunschgutschein Gruppe. Mitte 2021 zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück, um sich auf seine Rolle als reiner Investor zu konzentrieren. Der Fokus liegt seitdem auf dem FIL Bros. Family Office, das die Vermögensverwaltung und -sicherung für zukünftige Generationen übernimmt.

