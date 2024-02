Köln (ots) - Das passt perfekt zum heutigen Valentinstag: Endlich ist die Kult-Show, die viele Herzen höherschlagen lässt, wieder da! In der 15. Staffel suchen alleinstehende Junggesellen zusammen mit ihren motivierten Müttern wieder nach der großen Liebe. Vom atemberaubenden Alpenvorland bis in den hohen Norden und sogar auf der mondänen Mittelmeerinsel Mallorca gibt es einsame Herzen, die ihr Glück endlich finden wollen. Schützenhilfe bekommen die ledigen Liebesanwärter dabei das erste Mal von Moderatorin Angela Finger-Erben - und die erlebt in der Jubiläumsstaffel etwas, das es so noch nie gegeben hat...

Angela Finger-Erben freut sich auf ihre neue Aufgabe: "Alle Junggesellen und alle Damen sind natürlich neu. Haha... und alle sind sie TOLL! Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots - wie 'Schwiegertochter gesucht' vor ein paar Jahren war. Liebevoll, herrlich unterhaltsam und auch lustig. Es ist für jeden was dabei!"

Welche Junggesellen sind in Staffel 15 von "Schwiegertochter gesucht" mit dabei? Der stattliche Straßenbaumeister Stephan (54), die singende DSDS-Legende Claudia (31) und ihre Mutter Maria (60+), der kuschelbedürftige Koch Thomas (42), der fröhliche Fleischer Sascha (35), der passionierte Party-DJ Christian (36) von der mondänen Mittelmeerinsel Mallorca, der bodenständige Busfahrer Ronny (44) und der herzliche Hauswart Uwe (50). Diese acht Singles möchten nicht länger allein sein und machen sich mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Muttis auf die Suche nach Mrs. und Mr. Right. Werden sie mit der Hilfe von Angela Finger-Erben fündig?

Alle Infos zu den Junggesellen und ein Interview mit Angela Finger-Erben finden Sie HIER in der Pressemappe im Media Hub.

"Schwiegertochter gesucht" wird von Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH produziert. RTL zeigt die acht neuen Folgen ab dem 10. März auf dem gewohnten Sendeplatz: sonntags um 19:05 Uhr. Auf der All Inclusive Entertainment App RTL+ sind die neuen Episoden jeweils sieben Tage vorab verfügbar.

