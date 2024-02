Rüsselsheim (ots) - - Lässt die Herzen (nicht nur) zum Valentinstag höherschlagen: Opel-Kleinwagen-Bestseller perfekt für Singles, Paare und alle Liebenden - Erfolgreiche Kampagne: Inspiration für romantisch inszeniertes Valentinstags-Motiv - Wie's beliebt: Corsa batterie-elektrisch, als effizienter Verbrenner sowie in Kürze mit 48-Volt-Hybrid-Antrieb

Ist es Liebe auf den ersten Blick? Lässt er mein Herz höherschlagen? Ist er die ideale Begleitung für mein Date? Auf all diese Fragen kann es zum Valentinstag nur eine Antwort geben: "Yes, of Corsa!" Denn der neue Opel Corsa Electric (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023) ist der ideale Begleiter zum romantischen Tag für alle Liebenden. Der Corsa ist nicht umsonst so beliebt und das dritte Jahr in Folge der meistverkaufte Kleinwagen Deutschlands (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/opel-corsa-2023-meistverkaufter-kleinwagen-in-deutschland). Er punktet mit viel Liebe zum Detail - vom lokal emissionsfreien Betrieb als Corsa Electric über Top-Design mit Opel Vizor bis hin zu Technologien, die jede Fahrt entspannter machen. Und über das hochmoderne Infotainment lassen sich die schönsten Lovesongs aus dem Internet oder die Valentinstags-Playlist vom eigenen Smartphone abspielen - Liebeserklärung inklusive.

Das Valentinstags-Motiv genauso wie das entsprechende Social Media-Video (https://www.youtube.com/shorts/i-RE5WnVH98) spielen auf die erfolgreiche Einführungskampagne "Yes, of Corsa" (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/eine-neue-einfuehrungskampagne-fuer-den-kleinwagen-bestseller-von-opel-yes-of-corsa) an, die Opel gemeinsam mit seiner Kreativagentur Jung von Matt entwickelt und im Herbst 2023 veröffentlicht hat - mit eingängigen Fragen, Soundtrack und Sequenzen in Kinostyle.

Einer, der Emotionen weckt: Mit Charakter, Komfort und Top-Technologien

Dazu passt der Auftritt des neuen Corsa: klar, mutig, mit Charakter. Er trägt stolz das unverwechselbare Opel-Markengesicht, den Opel Vizor, und bietet eine außergewöhnliche Vielfalt an Antriebsalternativen. Sie reicht von gleich zwei batterie-elektrischen Leistungsstufen (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/pressemappe-opel-corsa-2023) über hocheffiziente Verbrenner bis hin zu bereits in Kürze verfügbaren Hybriden mit 48-Volt-Technologie (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/premiere-neuer-opel-corsa-erstmals-mit-48-volt-hybrid-antrieb).

Zugleich führt der Corsa die Tradition fort, hochmoderne Technologien und Features für alle verfügbar zu machen. Dazu zählen das adaptive, blendfreie Intelli-Lux LED® Matrix Licht mit insgesamt 14 einzeln ansteuerbaren LED-Elementen genauso wie eine ganze Bandbreite moderner Fahrerassistenzsysteme, das volldigitale Cockpit mit Infotainment der jüngsten Generation und komfortable Sitze mit Massagefunktion.

