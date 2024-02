Berlin (ots) - Gute Bildung ist der nachhaltig wertvollste Beitrag für die Zukunft unserer Gesellschaft, der Demokratie und einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Die im Vorstand des Stifterverbandes engagierten Unternehmen haben daher die Gemeinschaftsinitiative Zukunftsmission Bildung gestartet. Ziel ist es, ein zukunftsfähiges Bildungssystem zu gestalten, das schnell mehr Menschen mit den notwendigen Kompetenzen aus- und weiterbildet - für Deutschland in einer Welt im Wandel. Die Initiatoren rufen alle Engagierten auf, die Zukunftsmission Bildung mitzugestalten und gemeinschaftlich weiterzuentwickeln.

Lehrkräftemangel bekämpfen, Bildungspotenziale heben, Fachkräfte sichern und Zukunftskompetenzen fördern - für diese gewaltigen Herausforderungen in der Schul- und Hochschulbildung gestaltet die Zukunftsmission Bildung Lösungswege. Um unser Bildungssystem wirkungsvoll zu verbessern, werden private Anstrengungen gebündelt und die Zusammenarbeit mit Politik und Bildungseinrichtungen gesucht.

Die Initiatoren der Zukunftsmission Bildung sind sich einig: Deutschland braucht dringend einen Aufbruch im Bildungsbereich. Es müssen mehr junge Menschen mit den Kompetenzen ausgestattet werden, die benötigt werden, um in einer Welt im Wandel orientierungs- und handlungsfähig zu sein. Bei allen aktuellen Krisen und Notlagen sei die Lösung der Probleme im Bildungsbereich der nachhaltig wertvollste Beitrag für die Zukunft unserer Gesellschaft und Wirtschaft, heißt es in dem Aufruf des Stifterverbandes "Deutschland braucht eine Zukunftsmission Bildung!", den die im Vorstand engagierten Unternehmen und Verbände unterzeichnet haben. "Deutschland hat Zukunftsmissionen für die Energie-, Klima- und Mobilitätswende. Gegen einen drohenden Bildungsnotstand brauchen wir aber auch eine Zukunftsmission Bildung", sagt Michael Kaschke, Präsident des Stifterverbandes. "Allein kann der Staat die gewaltigen Herausforderungen nicht lösen. Wir brauchen ein starkes, wirksames Engagement gesellschaftlicher Akteure für diese große Aufgabe. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Unternehmen, und Stiftungen im Stifterverband und unseren Partnern den Aufbruch in der Bildung gestalten."

In der Zukunftsmission Bildung koordiniert und unterstützt der Stifterverband vier starke Allianzen, die zentrale Herausforderungen im Schulsystem, in der hochschulischen und beruflichen Bildung angehen werden:

- Allianz für Lehrkräfte: Lehrkräftemangel bekämpfen und digitale Kompetenzen bei Lehrkräften stärken - Allianz für Schule plus: Außerschulische Angebote systematisch in den Schulalltag integrieren, um Bildungspotenziale zu heben - Allianz für MINT-Fachkräfte: Mehr MINT-Fachkräfte für eine erfolgreiche Berufsausbildung und das Studium gewinnen sowie ausländische MINT-Absolventinnen und -Absolventen besser in den deutschen Arbeitsmarkt integrieren - Allianz für Future Skills: Future Skills, insbesondere KI-Kompetenzen, stärken

Der Stifterverband ruft Unternehmen und Stiftungen auf, sich an der Zukunftsmission Bildung in den umsetzungsstarken Allianzen zu beteiligen. Ziel ist es, die vielen privaten Anstrengungen zur Förderung von Bildungsinstitutionen zu bündeln und einen orchestrierten Beitrag zu einer dringend benötigten nationalen Roadmap für ein zukunftsfähiges Bildungssystem zu leisten.

Wer sich für die Zukunftsmission Bildung engagieren will, kann sich an folgende E-Mail-Adresse wenden: zukunftsmission@stifterverband.de

Den Aufruf des Stifterverbandes "Deutschland braucht eine Zukunftsmission Bildung!" sowie weitere Informationen zur Zukunftsmission Bildung und die Liste aller Unternehmen und Verbände, die den Aufruf zur Zukunftsmission Bildung unterzeichnet haben, finden Sie unter: www.zukunftsmission-bildung.de

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.org

Pressekontakt:

Peggy Groß Pressesprecherin des Stifterverbandes T 030 322982-530 presse@stifterverband.de www.stifterverband.org

Original-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH