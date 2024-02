Düsseldorf (ots) - Auch in diesem Jahr zeigt sich L'Oréal Men Expert als offizieller Sponsor der NFL und führt damit die seit den NFL Munich Games im November 2022 bestehende Partnerschaft auf langfristiger Ebene fort. Hierbei ist die Unterstützung der weltweit bekannten Haut- und Bartpflege-Marke für Männer nicht auf einzelne Vereine limitiert, sondern umfasst die Sponsorschaft der gesamten Liga. So bilden die Germany Games in München und Frankfurt als auch der jährlich stattfindende Super Bowl ikonische Momente, um in gemeinsamer Stärke Sport, Entertainment und Leidenschaft zu zelebrieren.

Super Bowl 2024: L'Oréal Men Expert Markengesichter als NFL-Fans

Als zweifacher Super Bowl Gewinner und beliebter TV-Experte ist Sebastian Vollmer Deutschlands größter NFL-Star - und zugleich das Gesicht von L'Oréal Men Expert. Als Kampagnengesicht für sämtliche NFL-Aktivierungen nimmt er zugleich an den wichtigsten Spielen der National Football League für L'Oréal Men Expert teil, so auch beim diesjährigen Super Bowl in Las Vegas. Gemeinsam mit der Teilnahme weiterer NFL-Fans der L'Oréal Paris Familie, darunter Talent Jacob Rott, Talent und Content Creatorin Emilia Bartoeck, Fernsehmoderator Steven Gätjen, Content Creator Paul Frege, Content Creator Paul Fischer, wurden Followern und Fans exklusive Einblicke in das Geschehen vor Ort geboten. Gemeinsam überwunden die Gesichter der Brand die Barriere der Distanz und ließen den Super Bowl rundum erlebbar werden.

Insbesondere in den letzten Jahren genießt American Football in Deutschland vermehrte Aufmerksamkeit, welche die Zusammenarbeit mit L'Oréal Men Expert erneut bekräftigt: "American Football in Deutschland wächst immens, wir haben Wachstumsraten von über 20% in den letzten 8 Jahren. Der neue TV-Deal mit RTL hat auch gezeigt, dass der Sport in der breiten Masse angekommen ist. Deutschland ist der zweitwichtigste Markt für die NFL, American Football will ein globaler Sport werden und sich in die Gesellschaft integrieren", erklärt Sebastian Vollmer.

