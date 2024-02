Berlin (ots) - Die Una Health App, eine digitale Anwendung zur Behandlung von Typ-2-Diabetes, ist vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen worden und kann jetzt auf Rezept verordnet werden. Una ist damit die erste DiGA mit einem ganzheitlichen und personalisierten Behandlungsansatz, die Blutzuckermessung, Lebensführung, medikamentöse Behandlung und psychische Gesundheit kombiniert.

Typ-2-Diabetes, eine Stoffwechselerkrankung, die sich häufig erst im fortgeschrittenen Alter bemerkbar macht, betrifft fast 9 Millionen Menschen in Deutschland, Tendenz steigend.(1) Die Erkrankung erfordert eine kontinuierliche Überwachung und Glukosekontrolle, um Begleiterkrankungen und einen negativen Krankheitsverlauf zu vermeiden. Mit der Zulassung von Una Health ist es gelungen, eine zusätzliche leitliniengerechte Behandlungsmethode zu bieten, um diese Herausforderungen anzugehen und die Lebensqualität von Menschen mit Typ-2-Diabetes zu verbessern. Una kombiniert Glukose- und Wearables-Daten in einer mobilen App, die Patient:innen hilft, die Gründe für ihre Blutzuckerschwankungen zu verstehen und langfristige Änderungen im Lebensstil vorzunehmen, um ihren Glukosespiegel zu stabilisieren.

Durch die Analyse individueller Blutzuckerreaktionen bietet die App individuell angepasste Lebensstilempfehlungen, die die Blutzuckerkontrolle verbessern. Mit evidenzbasierten Inhalten, Zielfunktionen und Coaching-Nachrichten erleichtert die App eine effektive Umsetzung von Veränderungen im Lebensstil. Dieser innovative Ansatz ermöglicht es Nutzer:innen, ihr Wissen über Diabetes zu erweitern und ihren Lebensstil auf personalisierte Weise zu optimieren. In einer klinischen Studie in Zusammenarbeit mit der TU Dresden mit Menschen mit Diabetes Typ 2 konnte nachgewiesen werden, dass die Nutzung von Una Health zu einer signifikanten Verbesserung des Blutzuckerspiegels, des Gewichts und der Lebensqualität der Nutzer:innen führte. Über 96% der Patient:innen würden Una Health weiterempfehlen.(2)

"Wir sind begeistert, Una Health der Öffentlichkeit vorzustellen und einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Diabetes Typ 2 zu leisten", sagt Pascal Grimm, Gründer und CEO von Una Health. "Unsere Mission ist es, innovative Technologie mit medizinischer Expertise zu verbinden, um eine Lösung zu schaffen, die für jeden zugänglich und leicht in den Alltag integrierbar ist Wir wollen Patient:innen ermöglichen, ihre Gesundheit proaktiv anzugehen und ein langes und erfülltes Leben zu genießen."

Una Health wurde mit führenden Diabetologen und Ernährungswissenschaftlern nach hohen klinischen und Datenschutz-Standards in Deutschland entwickelt. Professor Dr. med. Martin Möckel, Internist und Ärztlicher Leiter der Notfall- und Akutmedizin an der Charité Berlin und Vorsitzender der AG "Digitale Gesundheitsanwendungen/KI in Leitlinien" bei der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM), bestätigt: "Die Una Health GmbH hat hier ein Programm entwickelt, dass durch ein direktes Widerspiegeln die Patientinnen und Patienten nachhaltig in ihrem Lebensstil beeinflusst und motiviert, ihr Verhalten zu ändern",

Una Health ist ab sofort für Android- und iOS-Geräte verfügbar. Um mehr über Una Health zu erfahren und die Anwendung herunterzuladen, besuchen Sie bitte unsere Website unter unahealth.de.

Über Una Health:

Una Health mit Sitz in Deutschland ist ein führender Anbieter digitaler Gesundheitsanwendungen mit der Mission, sich der stetig wachsenden Belastung durch Stoffwechselerkrankungen zu stellen. Durch die Bereitstellung von personalisierten Tools und Ressourcen unterstützt Una Health die Nutzerinnen und Nutzer dabei, ihren Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, ihren Lebensstil anzupassen und langfristig gesündere Gewohnheiten zu entwickeln. Unsere Mission ist es, innovative Technologie mit medizinischer Expertise zu verbinden, um individuelle Lösungen zu bieten, die es den Menschen ermöglichen, ihre Gesundheit proaktiv anzugehen und ein erfülltes Leben zu führen. Besuchen Sie uns unter unahealth.de (http://unahealth.de).

(1) Fact Sheet Deutsche Diabetes Gesellschaft; https://www.ddg.info/ddg-factsheet

(2) Studienzusammenfassung s. Una Health Studieninformationen https://unahealth.de/studien

