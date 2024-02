Auftaktveranstaltung des ,,Demokratieprojekts" in Duisburg Hochfeld mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, Stifter Freddy Fischer, Oberbürgermeister Sören Link, dem CEO von Vonovia, Rolf Buch und dem Sprecher des Vorstands der Bank im Bistum Essen, Peter Gullmann. Rolf Buch hat in seiner Funktion als Moderator beim Wirtschaftsbündnis Initiativkreis Ruhr gemeinsam mit seinem Co-Moderator Dr. Andreas Maurer das Projekt Urbane Zukunft Ruhr in Leben gerufen. Ziel ist es, gemeinsam mit der Stadt Duisburg die Lebensqualität im Stadtteil Hochfeld innerhalb von zehn Jahren zu verbessern und das Quartier zur Blaupause für die Region werden zu lassen. / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/116034 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.