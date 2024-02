Hannover (ots) - Angebote wie Business-Coachings gehören mittlerweile zum Alltag. Aus gutem Grund: So erspart die örtliche und zeitliche Flexibilität zum Beispiel lange Anfahrtswege und kostspielige Ausfallzeiten, das bestätigt auch Valentin Haas, Diplom-Psychologe, approbierter Psychologischer Psychotherapeut und Business-Coach. Mit seiner Dienstleistung hilft er Unternehmern, Managern und Selbstständigen, die beruflich unter großem Druck stehen, dabei, ihre emotionalen Herausforderungen zu meistern. Dabei setzt er auf wissenschaftliche Methoden, die die emotionale Intelligenz und Resilienz seiner Klienten stärken. Wie sinnvoll Online-Business-Coachings wirklich sind, erfahren Sie im Folgenden.

Bedingt durch die ständigen Veränderungen und dynamischen Entwicklungen in ihrem beruflichen Umfeld stehen vielbeschäftigte Unternehmer und Führungskräfte heutzutage vor einzigartigen Herausforderungen. Die Abstimmung zwischen geschäftlichen Verpflichtungen, persönlichem Wachstum und der Notwendigkeit, mit den Fortschritten in der Geschäftswelt Schritt zu halten, ist eine Gratwanderung, die oft kaum Raum für Reflexion lässt. In diesem Kontext tritt die fortschreitende Digitalisierung als transformative Kraft auf den Plan, deren Auswirkungen längst auch die Coaching-Praxis erfasst haben. Insbesondere die Online-Variante des Business-Coachings erweist sich als äußerst vielversprechend, um den spezifischen Anforderungen vielbeschäftigter Zielgruppen gerecht zu werden. "Die rasante Digitalisierung aller Lebensbereiche trägt dazu bei, dass immer mehr Menschen auf Online-Business-Coaching zurückgreifen", erklärt Valentin Haas, Diplom-Psychologe, approbierter Psychologischer Psychotherapeut und Business-Coach. "Aus gutem Grund, denn wie aktuelle Forschungserkenntnisse belegen, handelt es sich hierbei sowohl beruflich als auch persönlich um ein sehr sinnvolles Instrument."

"Verschiedene Formen und Anwendungsarten des Online-Business-Coachings haben mittlerweile den Coaching-Markt erreicht", fährt der Experte fort. "Dennoch ist und bleibt eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Klient und Coach weiterhin von zentraler Bedeutung für dessen Wirksamkeit." Valentin Haas, studierter Wirtschaftswissenschaftler und Psychologe mit klinischer Erfahrung, betrachtet sich selbst als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Psyche. Als Experte für emotionale Intelligenz und Resilienz unterstützt er Unternehmer, Manager und Selbstständige dabei, ihre wichtigsten Steuerungselemente für beruflichen und privaten Erfolg zu optimieren: ihr Gehirn und ihre Seele. Durch die Verbindung von unternehmerischem Verständnis und psychotherapeutischem Fachwissen bietet er einen maßgeschneiderten Ansatz, der sowohl auf die beruflichen Herausforderungen als auch auf die emotionale Intelligenz seiner Klienten abgestimmt ist. Valentin Haas ist überzeugt: Richtig angewandt steht Online-Business-Coaching Face-to-Face-Sitzungen in nichts nach.

Digitales Coaching: Effektive Lösungen für den modernen Alltag

Die nachgewiesene Wirksamkeit von Online-Coaching wird durch verschiedene wissenschaftliche Studien, Projekte und aktuelle Forschungserkenntnisse gestützt. Aktuelle Studien bewerten virtuelles Coaching als ähnlich effektiv wie persönliches Coaching, insbesondere hinsichtlich Zielsetzung und Selbstwirksamkeit. Diese Erkenntnisse werden von renommierten Institutionen gestützt, die betonen, dass die Qualität der Coaching-Beziehung auch ohne physische Nähe erreicht werden kann. Dank digitaler Plattformen können Online Coachings fokussiert und prozessorientiert gestaltet werden. Dies ist besonders vorteilhaft für vielbeschäftigte Personen, die nur begrenzte Zeit für persönliche Treffen haben. Insgesamt zeigen diese Erkenntnisse, dass Online Business-Coaching eine effektive und praktische Alternative bietet, ohne dabei die Qualität der Interaktion zu beeinträchtigen. "Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich bestätigen, dass die Wirksamkeit von Online-Coaching keineswegs durch die physische Distanz beeinträchtigt wird. Im Gegenteil, digitale Plattformen ermöglichen oft sogar eine konzentriertere und lösungsorientiertere Arbeit an den individuellen Zielen und Herausforderungen meiner Klienten", so Valentin Haas.

Die Vorteile des Online-Business-Coachings im digitalen Zeitalter

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung gewinnt das Business-Coaching an Flexibilität und Zugänglichkeit. Die Integration von Video-Konferenzen, spezialisierten Coaching-Apps und Messaging-Plattformen bietet vor allem vielbeschäftigten Unternehmern und Führungskräften mit anspruchsvollen Zeitplänen eine effiziente Lösung. Die Vorteile zeigen sich in verschiedenen Facetten: Online-Business-Coaching ist flexibel und spart Zeit, indem Sitzungen ohne zusätzlichen Reiseaufwand durchgeführt werden können. Auch die Terminplanung kann flexibel an die Bedürfnisse der Klienten angepasst werden. Zudem wird durch Online-Business-Coaching der Zugang zu internationalen Experten erweitert - unabhängig von ihrem Standort. Die effiziente Nutzung digitaler Tools gewährleistet außerdem eine reibungslose Kommunikation, Sitzungsaufzeichnungen und eine effektive Zielverfolgung.

"Besonders bei dringenden Anliegen, so zum Beispiel während Dienstreisen, erweist sich Online-Business-Coaching als äußerst hilfreich, wenn Coach und Klient räumlich voneinander getrennt sind", sagt Valentin Haas. "Einige Klienten bevorzugen es auch generell, in der vertrauten Umgebung ihrer eigenen Räumlichkeiten zu bleiben. Dieser geschützte Rahmen schafft Raum für einen offenen Dialog, in dem auch über sensible Themen gesprochen werden kann. Dadurch ermöglicht Online-Business-Coaching eine effiziente Anpassung an die Bedürfnisse vielbeschäftigter Zielgruppen."

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich bei Online-Business-Coaching um eine äußerst wertvolle Ressource in einer digital fortschreitenden Welt handelt. Wissenschaftliche Studien untermauern eindeutig die Wirksamkeit und Bedeutung dieses Ansatzes für die moderne Arbeitswelt. Die gebotene Flexibilität, Zugänglichkeit und technologische Unterstützung stellt einen bedeutenden Mehrwert dar - vor allem dann, wenn es darum geht, berufliche und persönliche Entwicklung mit engen Zeitplänen in Einklang zu bringen.

