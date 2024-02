München (ots) - Was für ein Krimi im Belgrader Hexenkessel! Sylvain Francisco entscheidet mit einem Dreier 1,1 (!) Sekunden vor Schluss das Spiel und trifft zum 79:78-Endstand gegen Partizan. Durch seinen Monster-Dreier bringt er die aufgeladene Höllenstimmung zum Schweigen. Damit hätte niemand in der Halle - darunter erneut Bastian Schweinsteiger - gerechnet. Und Serge Ibaka, immerhin NBA-Champ, konnte es kaum glauben. "Wenn sie hier zuhause mit ihrem Fans spielen, ist das schon verrückt. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen nach 18 Jahren professionellen Basketball", so ein beeindruckter Ibaka. Und Francisco, der bei seinem Monster-Wurf den starken Frank Kaminsky als Gegenspieler narrte, verriet, was er sich dabei gedacht hat: "Ich wollte zuerst einen Drive machen, um uns in die Verlängerung zu bringen. Aber als ich gesehen habe, dass Kaminsky meinen Drive antizipiert und seine Hüfte gedreht hat, habe ich einen Schritt zurück gemacht und geworfen." Der FC Bayern bleiben damit im Rennen um die Pre-Playoff-Plätze: nach 11 Siegen auf Platz 13. Playoff-Konkurrent Mailand schafft eine kleine Sensation, denn lange Zeit angeführt von Weltmeister Maodo Lo (8 Punkte) besiegen sie den Champion Real Madrid mit 81:76. Für Lo geht es nach längerer Leidenszeit wieder aufwärts. Und auch die deutschen Frauen jubeln bei der Olympia-Qualifikation: zum Auftakt ein 73:66-Erfolg gegen Serbien - erste Aufgabe auf dem Weg zu Olympia 2024 in Paris geschafft. Bundestrainerin Lisa Thomaidis erklärt stolz: "Das war eine große Bestätigung unseres Charakters."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus der EuroLeague und der Olympia-Qualifikation der DBB-Frauen - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht's am Freitag in der EuroLeague mit ALBA Berlin und dem FC Barcelona - live und kostenlos ab 20.15 Uhr bei MagentaSport. Am Samstag geht es für die DBB-Frauen in der Olympia-Qualifikation gegen Australien weiter - live und kostenlos ab 20.45 Uhr bei MagentaSport. Am Sonntag gibt es dann die Premiere von "The Huddle - Inside FC Bayern" - live ab 18 Uhr - die erste von 7 Folgen der Dokumentation nur bei MagentaSport.

Partizan Belgrad - FC Bayern München 78:79

Sylvain Francisco bringt den Hexenkessel Belgrad zum Schweigen. In der letzten Sekunde rettet der dem FCBB den Sieg mit einem Monster-Dreier. Gleichzeitig ist er mit 20 Punkten bester Werfer der Münchner. So entscheiden die Bayern einen Krimi für sich und bleiben im Rennen um die Pre-Playoffs weiterhin dabei. Der FCBB steht auf Platz 13. Der Monster-Dreier im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M1VxZGwwSTZOUjZOZTUwVFd0ZmVVbEVTd21IRnhWTDVxbnJKcGdjWkxIaz0=

Sylvain Francisco, Matchwinner und 20 Punkte für Bayern München: "Ich wollte zuerst einen Drive machen, um uns in die Verlängerung zu bringen. Aber als ich gesehen habe, dass Kaminsky meinen Drive antizipiert und seine Hüfte gedreht hat, habe ich einen Schritt zurück gemacht und geworfen... Es war sehr hart, besonders mit dieser Atmosphäre." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QWk3dU5sczlLQlB6clZwejRFUXJDcE14YzRuRTNmTUw5MG8ydkxKU2hVVT0=

Serge Ibaka, FC Bayern: "Wir sind immer drangeblieben. Wir wussten, dass es hier nicht einfach wird. Wenn sie hier zuhause mit ihrem Fans spielen, ist das schon verrückt. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen nach 18 Jahren professionellen Basketball." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Umgyd283NmZXeXpSWEtYNVhBbWlxakV2ZDBXbmZPbkYxRFEzU0hQVi9LRT0=

Pablo Laso, Trainer FC Bayern: "Wir lagen hinten, aber wir haben immer gekämpft. Wir sind zurückgekommen. Wir haben ein paar Fehler gemacht und einen offenen Dreier verpasst. Es sah so aus, als würde uns das Spiel in dem Moment entgleiten, aber wir sind zurückgekommen. Ich denke, dass wir sehr gut gespielt haben. Wir haben unseren Plan so umgesetzt, wie wir es besprochen haben. Großes Lob hier in der Arena zu gewinnen, wo nicht viele Teams gewinnen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bG1UbHpxTlh3bUh1WGczS1d3cUlTU25TbzdiSXlycDUxZmVCRllobVFNWT0=

Vladimir Lucic (ehemals Belgrad) wurde vor dem Spiel noch von den Belgrad-Fans gefeiert: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=S3dSUFFJZWFwR2RZdjV0cGtzQURNU3RWYzhVK3paNmFBZjBZbEVIOXZKaz0=

Gesanglich top! Die Stimmung in Belgrad ist unglaublich: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aE1abVZFTlB6ck1odFYyYnRLOXdWSmdHNURrbmtXcXNncmFyU2NaV1gwZz0=

Olimpia Mailand - Real Madrid 81:76

Eine dicke Überraschung! Mailand schlägt Real Madrid mit einem starken Maodo Lo, der endlich wieder dabei ist. Bester Werfer bei Mailand ist Shavon Shields mit starken 27 Punkten. Die Spanier bleiben aber weiter an der Tabellenspitze, Mailand rutscht vor auf den 12. Platz und hat die Pre-Playoff-Plätze im Blick.

Die Lo-Highlights im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WVdMZWtLVTIrNlJOR0lTSFh4c29PYVRTeDAyakx3bVYvTUFsekZDbm9PUT0=

Olympia-Qualifikation - Spiel 1 von 3

Deutschland - Serbien 73:66: "Richtig geil supported"

Deutschland startet mit einem Sieg in die Qualifikation und legt den Grundstein für die Teilnahme am Olympischen Turnier. Die beste Werferin bei den Deutschen ist Leo Fiebich mit 20 Punkten und 8 Rebounds. MagentaSport-Expertin Ireti Amojo findet: "Das war eine absolute Hammer-Leistung."

Lisa Thomaidis, Bundestrainerin: "Das war eine große Bestätigung unseres Charakters. Wir waren mutig in der 1. Halbzeit und wir wussten, dass Serbien antworten wird. Wir hatten im 3. Viertel unsere Probleme, aber wir haben uns davon erholt. Svenja Brunckhorst hat das ganze Spiel nicht getroffen, aber dann die wichtigsten 3 Punkte ihres Lebens erzielt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft."

Nyara Sabally, 14 Punkte, 17 Rebounds, Deutschland: "Wir hatten viele Turnover. Das müssen wir in den nächsten Spielen besser machen. Wir haben in der 2. Halbzeit etwas gestruggled. Serbien hat da die Intensität erhöht. Wir haben dann aber richtig große Plays gemacht und uns richtig geil supported. Zum Glück haben wir die wichtigen Würfe getroffen." Über die aus der Hand gegebene Führung, die im 4. Viertel noch gedreht wurde: "Im 4. Viertel dann nicht aufzugeben und weiterzukämpfen, sagt alles, was wir über unser Team wissen müssen."

Dokumentation "The Huddle - Inside FC Bayern"

Die Premiere am Sonntag, 11. Februar, ab 18 Uhr - die erste von 7 Folgen, 39 Minuten lang, liefert einen beeindrucken Zugang, wie das Innenleben des FC Bayern Basketball funktioniert. Zunächst über die Chefs und Begründer. Etwa über Uli Hoeneß, der den SAP als neues Arena-Projekt und Heimstätte als gemeinsame Idee mit Red Bull initiierte. "Spätestens in der neuen Saison beginnt eine neue Zeitrechnung hier", sagt Uli Hoeneß und wer diese Aussage nicht als Motivation für ein maximales Anspruchsdenken verstanden hat, der hat Hoeneß nicht kapiert. Die Dokumentation wird den Weg in die "neue Zeitrechnung" begleiten. Bosse, Trainer und Team werden dieses Zielbild kommentieren. Die dichten Bilder vermitteln dem Zuschauer eine andere Sportwelt mit großen Namen, Duell, Kämpfen, Privates und Emotionen. So hat noch niemand Basketball gesehen.

Basketball live bei MagentaSport

Freitag, 09.02.2024

Ab 19.45 Uhr:Roter Stern Belgrad - Zalgiris Kaunas

Ab 20.00 Uhr Panathinaikos Athen - Fenerbahce Istanbul

Ab 20.15 Uhr: FC Barcelona - ALBA Berlin, Virtus Bologna -AS Monaco

Die Olympia-Qualifikationsspiele live und kostenlos bei MagentaSport in der Übersicht.

Samstag, 10.02.2024

ab 20.45 Uhr: Deutschland - Australien

Sonntag, 11.02. 2024

ab 23.45 Uhr: Deutschland - Brasilien

Pressekontakt:

Jörg Krause Mail: joerg.krause@thinxpool.de Mobil: 0170 22 680 24

Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH