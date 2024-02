München (ots) - Wie könnte man den Tag der Verliebten besser feiern als mit Romantik, Leidenschaft und einem exzellenten Getränk? Sowohl für Paare, die etwas Neues ausprobieren möchten, als auch für diejenigen, die es eher traditionell mögen, ist No.3 Gin die ideale Abwechslung, um den Valentinstag unvergesslich zu machen.

Von italienischem Wacholder bis zu bulgarischem Koriander, von polnischer Angelikawurzel bis zu spanischer Orangenschale, von uruguayischer Grapefruitschale bis zu guatemaltekischem Kardamom: Die reichhaltigen und vielfältigen Botanicals, die mehr als 16 Stunden lang mazeriert werden, machen aus diesem London Dry Gin eine Spirituose, die auch den Gaumen der neugierigsten und anspruchsvollsten Paare erfreuen wird.

Ein Hauch von Klasse als Geschenkidee zum Valentinstag

No.3 Gin wurde, wie der Name schon sagt, in der No.3 St. James Street in London von den besten Brennmeistern entwickelt. Seinen Namen verdankt er Dr. David Clutton, einer echten Koryphäe in der Welt des Gins, der als einziger auf der Welt über einen Doktortitel in Gin verfügt.

Die Geschichte des No. 3 Gin, dessen Rezeptur in nicht weniger als zwei Jahren verfeinert wurde, ist untrennbar mit seiner Geburtsstadt verbunden, dem Sitz von Berry Bros & Rudd, der ältesten Wein- und Spirituosenhandlung Großbritanniens, die seit 1698 den persönlichen Weinkeller der britischen Königsfamilie beliefert.

"Clover Club" - Valentinstags-Cocktail von No.3 Gin

Zum Tag der Liebe hat No.3 Gin einen exklusiven Cocktail kreiert: den "Clover Club", ein Getränk mit komplexen Aromen, das dennoch leicht zu Hause zuzubereiten ist, für Paare, die sich selbst daran versuchen wollen.

So wird er zubereitet: Geben Sie zunächst den No.3 Gin, Dry Vermouth, Zitronensaft und Zuckersirup in einen Cocktailshaker. Dann die Erdbeeren und das Eiweiß hinzufügen, um dem Cocktail eine seidige Textur zu verleihen. Alle Zutaten zunächst ohne Eis 10 Sekunden lang schütteln. Dann das Eis hinzufügen, erneut schütteln und in ein gekühltes Coupette-Glas abseihen. Zum Schluss mit Himbeeren garnieren.

Zutaten

- 45 ml No. 3 London Dry Gin - 15 ml trockener Wermut - 20ml Zitronensaft - 15ml Zuckersirup - 25ml Eiweiß - 4 Frische Erdbeeren - 4 Frische Himbeeren

