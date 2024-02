München, (ots) - 8. Februar 2024. And the OSCAR® goes to ... Joyn. Erstmalig wird die Streaming Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE die komplette 96. OSCAR®-Verleihung am Sonntag, 10. März 2024 live und in voller Länge exklusiv übertragen. Steven Gätjen bringt den Hollywood-Glamour ab 21:30 Uhr vom Roten Teppich vor dem Dolby-Theatre in Los Angeles nach Deutschland - live auf Joyn. Steven Gätjen: "Ich freue mich riesig und finde es großartig, dass wir den roten Teppich an diesem glamourösen Abend exklusiv und in voller Länge auf Joyn zeigen können - endlich bekommt man das volle Red-Carpet-Feeling."

Parallel zu Joyn überträgt ProSieben ab 23:25 Uhr am Sonntag, 10. März 2024, zum 26. Mal in Folge die OSCARS® live im Free-TV.

Bereits eine Woche vor der 96. OSCAR®-Verleihung werden Steven Gätjen und Content-Creator Paulomuc alias Paul Luca Fischer dem Mythos OSCAR®-Stadt Los Angeles auf den Grund gehen und spannende Insider-Infos und Hintergründe zu der glamourösen Verleihung auf allen Digitalen Plattformen der Sendergruppe präsentieren. Steven Gätjen: "Wir zeigen die Stadt der Engel mit all ihren Ecken und Kanten und vor allen Dingen im Fieber vor der wichtigsten Filmpreis-Verleihung der Welt. Paul ist genauso ein Kinofan wie ich. Wir werden unser Bestes geben, einen bunten und spannenden Blick hinter die Kulissen Hollywoods zu geben - und das natürlich immer mit einem Augenzwinkern."

Moderiert wird die 96. OSCAR®-Gala bereits zum vierten Mal von US-Late-Night-Star Jimmy Kimmel.

Die OSCARS® 2024 auf Joyn und ProSieben:

Sonntag, 10. März 2024

21:30 Uhr: Übertragung des Red Carpet und der OSCAR®-Verleihung live auf Joyn

23:25 Uhr: Der OSCAR®-Countdown - live vom Red Carpet auf ProSieben

00:00 Uhr: "OSCAR® 2024- Die ACADEMY AWARDS® - live aus L.A."

Montag, 11. März 2024

17:00 Uhr: Die OSCAR®-Highlights 2024 auf ProSieben

