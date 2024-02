Unterföhring (ots) - Diesen Samstag will Klaas Heufer-Umlauf den Weltmeistertitel von Joko Winterscheidt in "Das Duell um die Welt" erkämpfen, am Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) steht sogar Jokos eigene Show auf dem Spiel. In der neuen Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" treten in sechs neuen Folgen die Musikerinnen Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf zum ultimativen Quiz an, um Joko die Show zu stehlen. Zudem kämpft eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard um die Moderation der eigenen Quizshow.

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an. Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Vorab mitquizzen? Die erste Folge "Wer stiehlt mir die Show?" schon jetzt vor der TV-Ausstrahlung als Preview bei Joyn PLUS+ streamen.

"Wer stiehlt mir die Show?" - ab 11. Februar 2024, sechs Folgen, immer sonntags, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn und vor der TV-Ausstrahlung als Preview bei Joyn PLUS+.

Hashtag zur Show: #WSMDS

