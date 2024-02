Elmshorn (ots) - Am 08. Februar 2024 eröffnet der neue DAS FUTTERHAUS-Markt in Wittmund (Niedersachsen). Auf 670 m² Verkaufsfläche präsentiert dieser neue Standort der erfahrenen Franchisepartnerin Christina Zinnenlauf das weiterentwickelte Marktkonzept der Unternehmensgruppe. Ab sofort werden alle Neueinrichtungen und Umbauten nach den neuen Standards durchgeführt. Für 2024 plant das Familienunternehmen mit Sitz in Elmshorn rund 20 Neueinrichtungen.

Der Fokus des modernen Marktkonzeptes liegt auf der Stärkung des Fachhandelsgedanken, über den sich DAS FUTTERHAUS definiert. Atmosphärische Einkaufserlebnisse, längere Verweilzeiten im Markt und eine optimierte Sortimentspräsentation standen bei der Entwicklung im Mittelpunkt. Die Neuerungen reichen von effizienten LED-Beleuchtungskonzepten über moderne, freistehende Kasseninseln bis hin zu speziellen Lösungen für Aktions- und Nonfoodflächen sowie die Präsentation regionaler Spezialsortimente. "Wir unterstreichen mit der neuen Gestaltung unserer Märkte unsere Kompetenz als Fachhändler. Wir lösen uns von unserem strengen Farbkonzept. Es gibt etwas weniger Gelb, mehr Anthrazit und Silbergrau sowie Holzelemente", sagt DAS FUTTERHAUS-Geschäftsführer Andreas Schulz und erklärt weiter: "Die Atmosphäre in unseren Märkten wird noch angenehmer - nicht nur für die Kundinnen und Kunden, sondern auch für unsere Mitarbeitenden."

Kernstück und Blickfang ist auch in Wittmund die beliebte Futterbar mit ihrem Unverpackt-Konzept. Bei der Neugestaltung dieses Moduls wurde neben der Optik mit deutlich mehr Holz vor allem auf ein unkompliziertes Handling für Mitarbeitende und Kunden gesetzt. Große Auswahl, hohe Hygienestandards und die leichte Handhabung für Tierfreunde sowie die Mitarbeitenden überzeugen. Komplett neu: Die Nutzung der Gondelkopfflächen mit Scoop Bins aus Acryl, die eine noch größere Produktvielfalt insbesondere im Snackbereich möglich macht.

