Niederdorfelden (ots) - isla® steht für starke Stimmen - und das in jeder Hinsicht. Deshalb setzt sich die beliebte OTC-Brand jetzt auch für Themen ein, die in der Gesellschaft zu wenig Raum finden. Um das möglich zu machen, unterstützt die Marke unter dem Instagram Hashtag #sprichmitisla gemeinnützige Organisationen und Initiativen, indem sie diesen eine größere Sichtbarkeit und Reichweite verschafft. Das Ziel: Menschen, die etwas zu sagen haben, eine Stimme geben, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.

Die Stimme ist das Instrument, mit dem wir unsere Emotionen, Überzeugungen und Werte für unser Umfeld hörbar machen. Sie ist nicht nur ein elementarer Bestandteil in der zwischen-menschlichen Kommunikation, sie ist Treiber gesellschaftlicher Transformationsprozesse. Umso wichtiger ist es, sie zu stärken und Menschen mit guten Ideen zu unterstützen, die eigene Stimme lauter zu machen.

"Wir glauben, dass starke Ideen Berge versetzen können. isla verleiht diesen Ideen eine Stimme. Deswegen möchten wir mit unseren Ressourcen dazu beitragen, dass die Themen und die Menschen dahinter mehr Unterstützung finden. #sprichmitisla wurde ins Leben gerufen, um inspirierenden Projekten eine größere Sichtbarkeit zu verschaffen", Eva Heyer, Brand Managerin isla®.

Jede Stimme hat die Kraft, die Welt zu verändern

Das isla®-Team wird gemeinsam mit den Projekten professionellen Content erstellen, welcher dann über den isla® Instagram-Kanal großflächig gestreut wird. Durch Anzeigen, Feed-Beiträge, Stories und weitere Kooperationen werden die Inhalte gepusht und die Reichweite, Sichtbarkeit und Bekanntheit der Projekte erhöht.

Mit diversen Themen an den Start

Die Initiative #sprichmitisla beginnt mit vier vierschiedenen Projekten:

- oclean - Tutoring for all - Lesewelt Hamburg - We speak you donate

Dabei will es der Experte für Hals und Stimme aber nicht belassen: Über den untenstehenden QR-Code können sich Projekte mit ihrem Thema für eine Förderung bewerben. Egal wie groß oder klein, egal wie nieschig oder großflächig das Thema ist: Jedes Projekt verdient es, gehört zu werden. Bewerben können sich alle Projekte, die gemeinnützig sind. Deine Idee hat Zukunft? isla® macht sie lauter! Nicht lange zögern - jetzt bewerben! Folge uns auch auf unserem Instagram-Kanal @isla.deutschland.Hier geht´s zur Landing-Page: https://www.isla.de/sprichmitisla

