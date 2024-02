Muntelier (ots) - Angesichts des Drucks, möglichst effizient und wirtschaftlich zu arbeiten, sind Gesundheitseinrichtungen zunehmend auf digitalisierte Abläufe angewiesen - nur so können sie langfristig erfolgreich sein und ihre finanziellen und personellen Herausforderungen bewältigen. IT-Experte Frank Becker, Gründer und Geschäftsführer von Becker Project Consulting, unterstützt und berät seine Kunden bei der Implementierung digitaler Prozesse und der nötigen Infrastruktur. Hier erfahren Sie, wie die unverzichtbare Digitalisierung in der Gesundheitsbranche etabliert werden kann.

Seit Jahren läuft die IT im Gesundheitswesen den aktuellen Trends und Entwicklungen der Branche hinterher. Obwohl sich der Rückstand in der Digitalisierung gegenüber Industrie und Wirtschaft leicht verringert hat, besteht immer noch ein deutlicher Unterschied. Schätzungen zufolge beträgt die Verzögerung zwischen 8 und 15 Jahren - ein bedeutsamer Zeitrahmen in einem Bereich, der sich rasant weiterentwickelt. Doch neben der Sorge um die Finanzierung herrscht auch ein allgemein mangelndes Verständnis für die Notwendigkeit von gut ausgestatteten IT-Abteilungen in der Gesundheitsbranche. "Es ist an der Zeit, dass das Gesundheitswesen Maßnahmen ergreift, um diesen Rückstand aufzuholen", sagt Frank Becker von Becker Project Consulting. "Wer als Anbieter von Gesundheitsleistungen jetzt nicht die Chance nutzt, sich zu spezialisieren und die internen Prozesse zu digitalisieren, wird sich auf Dauer großen Herausforderungen stellen müssen - das Risiko, dass sie dabei dem Kliniksterben zum Opfer fallen, steigt stetig an."

"Um gezielt vorzugehen, ist es entscheidend, die Ursachen dieser Diskrepanz zu identifizieren. Oftmals fehlt es an einer klaren Strategie - hier kommen Experten wie wir ins Spiel", erklärt der Experte weiter. Frank Becker ist Ingenieur mit über 27 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsbranche. Als Geschäftsführer von Becker Project Consulting bietet er Universitätskliniken, medizinischen Laboren und großen Arztpraxen mit mindestens 20 Ärzten umfassende Expertise im Bereich Digitalisierung und effektive Lösungen zur Optimierung ihrer IT-Prozesse. Wie die Gesundheitsbranche auf die Digitalisierung reagieren und ihren Rückstand aufholen kann, hat er im Folgenden zusammengefasst.

Digitalisierung im Gesundheitswesen: Strategien für einen zukunftsfähigen Weg

In Gesundheitseinrichtungen besteht häufig ein Mangel an Bewusstsein für die dringende Notwendigkeit digitaler Anpassungen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und die Patientenbindung zu stärken, ist es entscheidend, der IT einen höheren Stellenwert beizumessen. Dies erfordert eine Erweiterung der Aufgabenbereiche der IT über die bloße Dokumentation und Abrechnung hinaus. "Nur so ist es möglich, Alleinstellungsmerkmale zu schaffen, Personal zu entlasten und weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten", erklärt Frank Becker.

"Diesbezüglich ist die Verknüpfung von IT-Innovation mit der Gesamtstrategie eines Krankenhauses von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Erfolg im digitalen Zeitalter", fährt der Experte fort. Denn ein weiterer zentraler Schritt ist die Entwicklung einer umfassenden IT-Innovationsstrategie, die eng mit der Unternehmensstrategie des Krankenhauses verbunden ist. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist ebenfalls von großer Bedeutung. Dabei ist nicht nur die Sicherstellung der finanziellen Mittel für IT-Innovationen entscheidend, sondern auch die Maximierung des Return on Investment durch eine effektive Digitalisierung.

Eine weitere dringende Aufgabe ist die Beseitigung von Medienbrüchen innerhalb der Einrichtungen: Es bedarf der Zusammenarbeit von Geschäftsführung, Klinikleitung, Pflegedienstleitung und IT-Leitung, um diese Herausforderung anzugehen und zu lösen. "Die gemeinsame Arbeit an digitalen Systemen und Prozessen ist entscheidend für eine effiziente Patientenversorgung und ein reibungsloses Funktionieren des Gesundheitssystems", betont Frank Becker. Dafür müssen Best Practices entwickelt werden, um ineffiziente Medienbrüche zu vermeiden. Außerdem müssen bestehende Einzellösungen in ein kohärentes Konzept integriert werden. In der Praxis kann eine solche Innovation beispielsweise durch die Vernetzung von Krankenhäusern untereinander und mit Partnern wie Ärzten und Pflegediensten umgesetzt werden. Der Ausbau und die Bereitstellung offener Schnittstellen ermöglichen es auch neuen Partnern, Kommunikationskanäle zu nutzen.

Frank Becker: Mit digitalen Strategien zu zukunftsfähigen Gesundheitseinrichtungen

"Die erfolgreiche Umsetzung digitaler Transformation benötigt ein ganzheitliches strategisches Vorgehen, das die Zusammenarbeit zwischen allen Unternehmensbereichen fördert", sagt Frank Becker. So ist es beispielsweise entscheidend, dass die IT und Digitalisierung als Führungsaufgabe der Unternehmensführung angesehen werden. Gemeinsam mit der Unternehmensführung sollten klare Ziele erarbeitet werden, die einen wirklichen Nutzen bringen. Außerdem bedarf es eines systematischen Vorgehens, um diese Ziele zu erreichen, wobei auf dem Weg leicht umsetzbare Erfolge identifiziert und genutzt werden sollten. Dabei sollten Synergieeffekte zwischen verschiedenen Bereichen nicht übersehen werden.

Schließlich ist es wichtig, stets das große Ganze im Blick zu behalten und keine Scheu davor zu haben, externe Beratung in Anspruch zu nehmen. In dieser Hinsicht bietet Frank Becker umfassende Beratungsdienstleistungen an, um sicherzustellen, dass seine Kunden den Anforderungen der Digitalisierung gerecht werden. "Diese Anforderungen sind keine Routine und erfordern daher spezialisierte Unterstützung. Ich begleite meine Kunden bei jedem Schritt, um das IT-Projekt sicher zur produktiven Nutzung zu führen. Ich möchte meinen Kunden die Vorteile der Implementierung digitaler Prozesse ermöglichen und sie bei der Umsetzung dieser neuen Maßnahmen unterstützen, um sie vor dem Kliniksterben zu bewahren", so Frank Becker abschließend.

