Stuttgart (ots) - Schulverpflegung aktuell: Kulinarische Schulmensa-Oskars 2024 vergeben

Anlässlich des 14. Deutschen Kongresses für Schulverpflegung im Rahmen der Gastrofachmesse Intergastra in Stuttgart vergab das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung e. V. (DNSV) wieder seinen "Goldenen Teller" für das beste Schulrestaurant. Unter Ausschluss des Rechtsweges fiel diesmal die Wahl auf den Küchenchef Danilo Bodendorf und sein Schulessenprojekt in der Gemeinde Bad Tabarz, welches er in Kooperation mit dem Bürgermeister David Ortmann entwickelt und umgesetzt hat.

"Das Schulessen Projekt in Bad Tabarz und sein Erfolg zeigt, dass positive Ergebnisse erreicht werden können wenn Politik in Zusammenarbeit mit Professionalität Hand in Hand gehen", betont der Vorsitzende des DNSV. In diesem Sinne sei es Beispielgebend für die erfolgreiche Umsetzung einer optimalen Schulverpflegung.

Einen Goldener Teller Wissenschaft erhielt die Absolventin (Master of Education) Skrollan Stine Möller für ihre Masterarbeit, die an der Universität Vechta zur Verbraucher- und Ernährungsbildung angefertigt wurde.

Im Rahmen des Kongresses, ehrte das DNSV auch Heiko Höfer mit dem Goldene Teller Lebenswerk 2024, weil er seit mehr als 30 Jahren - Tag für Tag - die Welt der Kinderernährung ein Stück gesünder und gerechter besser gemacht hat, so das DNSV in seiner Begründung.

Pressekontakt:

Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV), D-10318 Berlin, +49 171 4514615 Mail to: info@schulverpflegungev.net, Internet: www.dnsv.eu

Original-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH