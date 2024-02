Unterföhring (ots) - "Diese Ochsenknechts" (zu sehen ab Montag, 12.02. bei Sky und WOW) sind zurück! Die berühmte Familie stürzt sich in neue Abenteuer und schon in Folge 1 wird klar: Es gibt reichlich Zündstoff. Noch immer ist die Familie im Streit mit Jimi Blue, der mit seiner Freundin Laura in der vergangenen Staffel noch Teil der Doku-Serie war. "Sorry, ich heule den beiden nicht hinterher", hat Cheyenne eine klare Meinung zum Thema. Familienoberhaupt Natascha und Oma Bärbel spucken derweil in die Hände: Nataschas Wohnung soll in einem neuen Look erstrahlen! Cheyenne ist zudem in freudiger Erwartung, denn ihr Nachwuchs kündigt sich an. Doch irgendwas stimmt nicht mit letzten Phase der Schwangerschaft... .

Baby-Countdown mit Hindernissen

Nur noch wenige Wochen, dann ist es so weit: Neuer Nachwuchs kündigt sich bei Familie Ochsenknecht an und die Eltern Cheyenne und Nino sind schon in heller Vorfreude. "Ich bin in der 36. Woche, habe seit Beginn der Schwangerschaft 20 Kilo zugenommen und fühle mich wie ein Walross!", schaut Cheyenne auf ihre Schwangerschafts-Rundungen. Nino findet seine Frau allerdings in diesem Zustand ziemlich sexy: "Ich mag es einfach, wenn es kurvig ist". Für Cheyenne ist es nun höchste Zeit, neue Babysachen shoppen zu gehen, um den kleinen Erdenbürger stylisch willkommen zu heißen. "Aber nicht wieder unnützes Zeug!", macht Nino eine klare Ansage und will nachhaltig denken. "Mit einem zweiten Kind wird es auch finanziell eine größere Belastung, da muss man das Geld nicht rausschmeißen." Ob Cheyenne das auch so sieht? Einige Zeit später steht die werdende Mutter vor ganz anderen Problemen: In der Schwangerschaft kündigen sich Komplikationen an. Muss das Kind etwa früher als geplant und per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht werden? "Er wird nicht mehr richtig ernährt", macht sich Cheyenne Sorgen um das Wohl ihres ungeborenen Sohnes. Doch Vorsicht: Vielleicht können sich negative Gedanken zusätzlich auf das Kind auswirken - die Nerven der Familie sind sichtlich angespannt!

Natascha und Bärbel, die Heimwerker-Queens

Natascha braucht buchstäblich dringend einen Tapetenwechsel: "Ich will meine Wohnung aufpimpen - ich möchte sie mal bunter machen", hat sie einen klaren Plan. "Ich habe früher in vielen großen Häusern im Luxus gewohnt, doch oft festgestellt, dass ich das nicht bin. Diese Erkenntnis kam mir meistens auf der Toilette", outet Natascha ihren Lieblingsort für Geistesblitze. Tapezieren, Streichen, neue Möbel aufbauen - der Renovierungsplan ist ambitioniert. Gut, dass ihre Mutter Bärbel vorbeischaut, um mit über 80 Jahren topfit und tatkräftig mit anzupacken. Beim Schrankaufbau droht allerdings schon der erste Mutter-Tochter-Stress, denn Natascha kommt mit den Bauteilen nicht klar. Verärgert übergibt sie Mutter Bärbel den Schraubenzieher und macht erstmal Pause. "Was ich hier alles erlebe...", stöhnt Bärbel und macht sich voller Elan an den Aufbau der Schranktür.

Onkel Wilson kauft Geschenke

Auch Wilson ist schon ganz gespannt auf den erneuten Nachwuchs seiner Schwester und wird demnächst zum zweiten Mal stolzer Onkel. Ausgestattet mit neuem Führerschein, den er wegen eines kleinen Drogendeliktes vor vielen Jahren vorübergehend abgeben musste, fährt Wilson zu einem Spielzeugladen in Berlin-Neukölln, um für Nichte Mavie und dem demnächst neugeborenen Neffen ein paar Überraschungen zu besorgen. "Mir ist es wichtig, dass der Onkel immer die coolsten Geschenke hat. Was die Eltern davon halten, ist mir scheißegal", zeigt sich Wilson ehrgeizig. Was Cheyenne und Nino wohl von dem laustarken Spielzeug halten werden, dass Wilson für Mavie im Gepäck hat?

Wo ist Jimi?

"Cheyenne, Nino, Omi, Mutti, Vati, ich - wir verstehen uns alle super. Nur mit Jimi ist es immer noch ein bisschen schwierig. Ich habe hin und wieder Kontakt, aber nicht so, wie es mal war", beschreibt Wilson die aktuelle Familien-Konstellation, in der alle anderen Familienmitglieder den Kontakt zu Jimi abgebrochen haben. "Je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr verhärten sich auch die Fronten", macht sich Natascha Sorgen und ist gleichzeitig schwer enttäuscht von ihrem Sohn. Sie hegt einen Verdacht: "Beleidigungen, kein Verständnis - mein Sohn switcht innerhalb eines halben Jahres als Mensch und charakterlich um 180 Grad, er ist komplett fremdgesteuert!" Hat Jimis Freundin Laura tatsächlich einen solch negativen Einfluss auf seine Entwicklung und ist sie die Ursache für den Kontakt-Abbruch zur Familie? Oder ist es vielleicht der Neid auf Cheyennes glückliche kleine Familie, die sich Jimi auch für sich immer so sehr gewünscht hatte? Als Wilson sich erinnert, dass Jimi aufgrund der Trennung von Ex-Freundin Yeliz nichts mehr von der gemeinsamen Tochter Snow wissen will, wird auch er nachdenklich. Natascha allerdings steht voll hinter ihrer Enkelin, besucht sie regelmäßig und kümmert sich im Sinne der Familie. "Er wird schon selber merken, was er verloren hat - er hat ja seine ganze Familie nicht mehr", hofft Cheyenne trotzdem insgeheim auf einen Wendepunkt in der Causa Jimi.

B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produzent ist Manuel Menges, Formatentwickler Bernd Schumacher (u. a. Doku-Soap "Daniela Katzenberger", Dokumentation "Asternweg", ausgezeichnet mit dem Deutschen Fernsehpreis), Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

