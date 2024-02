München, 6. Februar 2024 (ots) - 16 Bewohnerinnen und Bewohner, 100 Tage, 100.000 Euro, 100 Prozent öffentlich. Big Brother bringt ab Montag, 4. März 2024 auf Joyn 16 sehr unterschiedliche Menschen jedes Alters in seinem Container zur Wohngemeinschaft zusammen. So echt ist nur "Big Brother": Die Bewohnerinnen und Bewohner leben in kompletter Isolation, ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und unter permanenter Kameraüberwachung. Big Brother sieht alles. Big Brother gibt die Regeln vor. Big Brother ist unberechenbar. Wer lässt sich auf die Herausforderungen ein und verlässt den Container nach 100 Tagen mit 100.000 Euro?

Kein Platz für Geheimnisse: Im 24/7-Livestream auf Joyn entgeht den Zuschauerinnen und Zuschauern 100 Tage lang nichts. "Big Brother - 24 Stunden Livestream" startet mit dem Einzug der Bewohner*innen am Montag, 4. März 2024, außerdem zeigt Joyn "Big Brother" in Tageszusammenfassung. Jochen Schropp moderiert die wöchentlichen Live-Shows.

Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn: "Die Mutter der Reality-Formate zieht bei Joyn ein, 16 Bewohnerinnen und Bewohner ziehen bei Big Brother ein. Wir zeigen 100 Tage rund um die Uhr authentische Menschen, echte Persönlichkeiten und die gesamte Bandbreite an Emotionen. Im 24/7-Livestream können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jederzeit und überall dabei sein - eben das echte 'Big Brother'-Gefühl."

Produziert wird "Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag der Seven.One Entertainment Group.

"Big Brother" - ab Montag, 4. März 2024 im 24/7-Livestream, in Tageszusammenfassungen und wöchentlichen Live-Shows auf Joyn

