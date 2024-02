Copenhagen, Dänemark (ots) - Die nächste Generation der Omada Identity Cloud bietet Geschwindigkeit, Intelligenz, Konnektivität und Effizienz mit 10-facher Leistungssteigerung

Omada A/S ("Omada"), ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service (SaaS) für Identity Governance und Administration (IGA), hat die nächste Generation von Omada Identity Cloud (https://omadaidentity.com/products/omada-identity-cloud/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=Horizons+Release), Horizons, vorgestellt. Basierend auf einer modernen, Cloud-nativen Microservice-Architektur bietet Omada eine noch höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit, intelligente Entscheidungsunterstützung, erweiterte Konnektivität und effizienteren Betrieb.

Omada Identity Cloud bringt eine verbesserte Leistung und insbesondere die Möglichkeit, Identitätsdaten schneller als je zuvor zu verarbeiten.

Der Markt verlangt nach IGA-Lösungen, die die wachsende Komplexität von Zugriffsrechten in heterogenen IT-Umgebungen bewältigen. Moderne IGA-Lösungen müssen das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit optimieren und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen gewährleisten.

Diese Version von Omada Identity Cloud bietet eine Reihe neuer Features:

- Verbesserte KI-gesteuerte Entscheidungsfindung: Erkenntnisse, die durch Cluster-Analyse und maschinelles Lernen gewonnen werden, werden für mehrere Bereiche genutzt, wie etwa bei der Verbesserung des Role Mining mit KI/ML, um automatische Empfehlungen für neue und aktualisierte Rollen zu geben. - Konnektivität für die Identity Fabric (https://omadaidentity.com/solutions/governance-for-identity-fabric/?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=Horizons+Release): Omada ermöglicht es, jede Anwendung und jedes System einfach zu konfigurieren, um eine durchgängige Identity Governance über den gesamten Anwendungsbestand und die vorhandenen Identitäts- und Sicherheitslösungen sicherzustellen. - Höhere betriebliche Effizienz: Anwender profitieren von einem optimierten Workflow-Ansatz. Workflows werden in vielen der Tools aktiviert, die heute verwendet werden, so etwa in ITSM-Tools wie ServiceNow; damit können Benutzer wie bisher in diesen Tools weiter arbeiten.

Benoit Grangé, Chief Product and Technology Officer bei Omada, über Horizons: "IGA kann komplex, teuer und zeitaufwändig sein. Horizons stellt nun einen bedeutenden Sprung nach vorne für die Identity Governance dar. Wir haben bereits erhebliche Leistungsverbesserungen festgestellt, wobei die Verbesserungen im Vergleich zu anderen IGA-SaaS-Lösungen teilweise eine zehnfache Leistungssteigerung erreichen."

