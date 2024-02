Idstein (ots) - Kai Metzner, Vorstandsmitglied und Chief Market Officer (CMO) der Carl Remigius Fresenius Education Group (CRFEG), zu der die Hochschule Fresenius gehört, betont die ausgezeichneten Perspektiven, die sich durch die Zusammenarbeit ergeben: "Die Verknüpfung der 175-jährigen Geschichte unserer Bildungsgruppe mit dem Innovationspotenzial aus den USA und dem akademischen Know-how der Arizona State University wird zweifellos einen erheblichen Mehrwert für die berufliche Laufbahn unserer Studierenden schaffen und zugleich einen bedeutenden Beitrag für die Arbeitgeber in Deutschland leisten."

Die Arizona State University (ASU) ist eine internationale Top-Universität, was sich unter anderem in folgenden Rankings zeigt: Im Bereich Innovation belegt die ASU neun Jahre in Folge Platz 1 in den USA vor Universitäten wie MIT und Stanford (U.S. News & World Report, 2016-2024) und rangiert ebenso auf dem ersten Platz für die besten Online-Bachelorstudiengänge im Bereich Wirtschaft. Neben vielen anderen Auszeichnungen ist die ASU laut Times Higher Education Nummer 1 in den USA und Nummer 2 weltweit für globalen Einfluss in Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und Stewardship. Zum Lehrkörper der ASU gehören fünf Nobelpreisträger und zehn Pulitzer-Preisträger.

Durch die Kooperation stehen die Lehrinhalte der ASU ab jetzt den Studierenden und Mitarbeiter:innen der Hochschule Fresenius zur Verfügung. Besonders profitieren die Studierenden der Fernstudiengänge von praxisnahem und innovativem Online-Erfahrungslernen, einem internationalen Netzwerk sowie der Möglichkeit, Zertifikate an der US-Universität zu erwerben. Diese Erweiterung der Kompetenzen verspricht, die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Fresenius in herausragender Weise für die Anforderungen des deutschen und internationalen Arbeitsmarktes zu qualifizieren.

Die Zusammenarbeit zwischen Hochschule Fresenius und ASU kommt zur richtigen Zeit: Laut PISA-Studie schneiden deutsche Schüler:innen so schlecht ab wie noch nie und laut Hochschulrektorenkonferenz 2022 werden alternative Studienformate wie Teilzeit- und Fernstudium immer beliebter, insbesondere bei Berufstätigen. Yuki Kobler, Executive Director der Fernlehre der Hochschule Fresenius, unterstreicht: "Wir bringen das Fernstudium in Deutschland auf das nächste Level. Die Zusammenarbeit mit der Arizona State University soll der steigenden Nachfrage sowohl von Studierenden als auch von Arbeitgebern nachkommen, die unter Qualifikationsdefiziten in ihren Belegschaften leiden."

Die Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 18.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine 175-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, Fernlehre sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Weitere Informationen: www.hs-fresenius.de

Die Arizona State University, die vom U.S. News & World Report neun Jahre in Folge als "Innovativste Hochschule" des Landes ausgezeichnet wurde, hat das Modell einer neuen amerikanischen Universität geschaffen, indem sie nach den Grundsätzen arbeitet, dass Lernen eine persönliche und originelle Reise für jeden Studenten ist, dass sie von Erfahrungen lebt und dass der Entdeckungsprozess nicht durch traditionelle akademische Disziplinen begrenzt werden kann. Durch Innovation und ein Engagement für Zugänglichkeit hat die ASU bahnbrechende Forscher in ihre Fakultät geholt, während sie gleichzeitig die Möglichkeiten für qualifizierte Studenten erweitert. Weitere Informationen: www.asu.edu

