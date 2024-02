Schwerte/Hagen (ots) - Biyon Kattilathu ist Motivationstrainer, deutscher Autor und Podcaster. Er veröffentlicht Motivationsvideos auf verschiedenen sozialen Plattformen und ist als Motivationstrainer und Redner tätig. Der 39-Jährige, der auch Vorträge, Workshops und Praxisseminare hält, ist neuer Botschafter des Cybermobbing-Hilfe e.V.

Kattilathu, der auch an der nächsten Staffel des RTL-Formats "Let's Dance" teilnehmen wird, motiviert mit seinen Weisheiten und Sprüchen Millionen von Menschen. Der gebürtige Hagener gilt in den Medien inzwischen als Experte für das Thema Motivation. Der Anlass für sein Engagement als Botschafter des Cybermobbing-Hilfe e.V. sind vor allem seine persönlichen Berührungspunkte mit dem Thema: Seit Ende 2023 war Biyon Kattilathu verstärkt zur Zielscheibe von digitalen Angriffen geworden, nachdem unterschiedliche mediale Gerüchte über ihn verbreitet wurden.

Nun ist Kattilathu neuer Botschafter des Cybermobbing-Hilfe e.V. "Ich freue mich sehr, den Verein zu unterstützen, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, was Mobbing bedeutet, wie schlimm das für einen sein kann und was es nach sich zieht", so der 39-Jährige. Der Entertainer hat eine große Reichweite auf Social Media und erreicht so täglich Hunderttausende von Menschen mit seinen Themen.

Der 1. Vorsitzende des Vereins, Lukas Pohland, zeigt sich sehr glücklich über die Zusammenarbeit. "Es freut uns enorm, dass wir Biyon Kattilathu als Botschafter für unseren Verein gewinnen konnten. Wir sind sehr gespannt, auf die kommenden Projekte und auf das, was wir gemeinsam erreichen können. Biyon motiviert täglich Menschen. Seine Erfahrungen sind eine große Unterstützung für unsere Präventionsarbeit."

Biyons Wunsch ist es, so viele Menschen wie möglich glücklich zu machen und zu helfen. So ist er auch auf den Verein aufmerksam geworden. "Ich habe gesehen, was für eine tolle Arbeit der Cybermobbing-Hilfe e.V. leistet und davon möchte ich Teil sein. Ich bin begeistert von den bisherigen Erfolgen des Vereins und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit."

