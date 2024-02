Mainz (ots) - Neue ZDF-Korrespondentin in der Türkei: Phoebe Gaa berichtet ab 1. März 2024 aus Istanbul. Die ehemalige Leiterin des ZDF-Studios in Moskau folgt auf Jörg Brase, der nach 15 Jahren als Studioleiter in Nairobi und in Istanbul ins ZDF-Hauptstadtstudio nach Berlin zurückkehrt.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Ich danke Jörg Brase für exzellente Reportagen und Analysen, mit denen er unseren Zuschauerinnen und Usern politische Entwicklungen, Konflikte sowie die Menschen in der Türkei und im Iran nähergebracht hat. Phoebe Gaa ist bestens auf die journalistischen Herausforderungen im neuen Berichtsgebiet vorbereitet. Aus Moskau hat sie auch in Kriegszeiten professionell und profund über die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation in Russland berichtet."

Phoebe Gaa (42) leitete von Januar 2019 bis August 2023 das ZDF-Auslandsstudio in Moskau. Schon seit Juni 2017 war sie dort als Korrespondentin im Einsatz. In den Jahren 2014 bis 2017 arbeitete die gebürtige Heidelbergerin als Redakteurin im "heute journal". In diesem Zeitraum war sie als Studiovertretung und Reporterin in Großbritannien, Brasilien, Marokko und Griechenland unterwegs.

Jörg Brase (62) leitet seit Januar 2018 die ZDF-Korrespondentenstelle in Istanbul, die für die Berichterstattung aus der Türkei, dem Iran und Afghanistan zuständig ist. Zuvor hatte er acht Jahre lang als Leiter des ZDF-Auslandsstudios in Nairobi aus 36 der 54 afrikanischen Staaten berichtet. Von 2001 bis 2009 war Jörg Brase für das Politikmagazin "Frontal 21" tätig – nun kehrt er zu "frontal" ins ZDF-Hauptstadtstudio zurück. Für das ZDF ist der gebürtige Kölner bereits seit 1996 tätig, zunächst als Redakteur und Reporter im "heute journal", später im ZDF-Reporterpool mit Einsätzen und Studiovertretungen in Moskau, Washington, London, Paris, Brüssel und Wien.

