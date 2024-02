Bonn (ots) - Am 6. Februar 2023 führten zwei verheerende Erdbeben zu großem Leid für die Menschen im Südosten der Türkei und im Nordwesten Syriens. Durch die Beben starben etwa 60.000 Menschen, mehr als 125.000 wurden zum Teil schwer verletzt. Gemessen an diesen Zahlen war es das schwerste Erdbeben weltweit seit über zehn Jahren.

Für die Katholiken in Deutschland erklärte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, mit den Opfern dieser Naturkatastrophe solidarisch. Er rief, wie alle Bischöfe in Deutschland, zum Gebet für die Betroffenen und zu Spenden auf. Anfang März 2023 wurde in allen katholischen Pfarrgemeinden eine Sonderkollekte gehalten, bei der 2,5 Millionen Euro gesammelt wurden. Mit diesen Mitteln und vielen weiteren Einzelspenden konnten die Hilfswerke Caritas international, Misereor und Malteser International gemeinsam mit ihren Partnerorganisationen vor Ort schnelle Hilfsmaßnahmen einleiten. Zunächst stand die Verteilung von Lebensmittel- und Hygienepaketen sowie warmen Decken und Winterjacken im Vordergrund; notwendig waren auch psychosoziale Unterstützung sowie mobile Klinikdienste. Inzwischen schreiten außerdem die Reparaturen von beschädigten Häusern und Wohnungen und der Aufbau von Fertighäusern voran.

Bischof Bätzing dankt allen Spenderinnen und Spendern: "Die schnelle Hilfe war wichtig; vor allem für die Betroffenen war sie ein lebendiges Zeichen der Mitmenschlichkeit. Ein ganz herzliches Dankeschön sage ich allen, die sich solidarisch gezeigt haben und den Betroffenen zu Nächsten wurden. Aber die Überlebenden trauern weiterhin über den Verlust von Familienmitgliedern und Freunden; viele leben immer noch in Notunterkünften und warten auf den Wiederaufbau ihrer Wohnungen. Auch ein Jahr danach ist daher Unterstützung notwendig."

Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes, weist darauf hin, dass der Hilfebedarf aufgrund des Ausmaßes des Bebens auch nach einem Jahr noch sehr groß ist, und bittet weiterhin um Spenden unter dem Stichwort:

Nothilfe nach dem Erdbeben Türkei/Syrien

Caritas international

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02

BIC: BFSWDE33XXX

Sozialbank

www.caritas-international.de

