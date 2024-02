München (ots) - Mit der Auszeichnung "Top Brand Corporate Health" zählt Company Bike, einer der bundesweit führenden Anbieter für Dienstrad-Leasing, auch 2024 zu den besten Unternehmen Deutschlands im erweiterten Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das begehrte Siegel wird jährlich vom Zertifizierungsinstitut EUPD Research vergeben.

"Wir freuen uns sehr darüber, zum vierten Mal in Folge zu Deutschlands Top Brands im Bereich Corporate Health zu gehören. Wir alle wissen, dass hinter dem Erfolg eines jeden Unternehmens motivierte und leistungsfähige Mitarbeitende stehen. Umso wichtiger ist es, die physische und mentale Gesundheit der Mitarbeitenden in den Fokus zu rücken und ihnen starke Corporate Benefits zu bieten", so Fabian Kral, CSO Company Bike.

Die Auszeichnung "Top Brand Corporate Health" richtet sich an die besten Dienstleister Deutschlands im erweiterten Betrieblichen Gesundheitsmanagement, vergeben vom führenden Marktforschungs-, Analyse- und Zertifizierungsinstitut EUPD Research. Als einer der bundesweit führenden Anbieter für Firmenrad-Leasing wurde Company Bike auch dieses Jahr mit dem begehrten Siegel ausgezeichnet. "Corporate Health bildet das Fundament einer modernen und gesunden Arbeitswelt, bei der die Mitarbeitenden innerhalb einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe tagtäglich selbst etwas für ihr eigenes Wohlbefinden tun können", verdeutlicht Fabian Kral.

"Top Brand Corporate Health" als Erkennungsmerkmal für Deutschlands beste BGM-Dienstleister

Unternehmen, die sich in einem praxisorientierten Qualitätsprozess hinsichtlich nachweislich erfolgreicher Gesundheitslösungen beweisen können, werden auf Basis von Empfehlungen durch bundesweit führende BGM-Expert:innen mit dem Siegel ausgezeichnet. Im Rahmen einer ausführlichen Befragung nominieren die verantwortlichen BGM-Expert:innen jene Gesundheitsdienstleister, die maßgeblich zu ihren Erfolgen beigetragen haben. Diese Nominierungen werden durch den Top Brand Expertenbeirat, der sich aus renommierten Vertreter:innen aus Krankenkassen, Wissenschaft und Gesundheitswesen zusammensetzt, geprüft und ergänzt. Alle Gesundheitsdienstleister werden in fünf Modelldimensionen bewertet: Qualität der Leistung, Qualität der Mitarbeitenden, Kostenstruktur, Zuverlässigkeit, Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit.

Bundesweiter Qualitätsstandard schafft mehr Transparenz im Dienstleistermarkt

Ziel der Auszeichnung ist es, Dienstleister anhand eines erfolgreichen Qualitätsverfahrens zu definieren, die über ein hervorragendes und empfohlenes Portfolio im erweiterten Betrieblichen Gesundheitsmanagement verfügen. Unternehmensentscheider:innen erhalten so die Möglichkeit, in einem immer stärker wachsenden Corporate Health Markt den passenden Partner für die Umsetzung erfolgreicher Gesundheitslösungen zu finden. Anhand ihres Portfolios werden die Top Brands Corporate Health in 15 verschiedene Themencluster eingeordnet, sodass Entscheider:innen die für ihren jeweiligen Bedarf ausgezeichneten Dienstleister zielgerecht finden können.

"Das Engagement und die Qualität von Company Bike im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung sind nicht alltäglich. Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Mobilität sind die Dienstleistungen auf die aktuellen Herausforderungen in Unternehmen ausgerichtet", lobt Tobias Wrighton, Head of Customer Relations bei EUPD Research. "Die konkreten Angebote wurden über die Jahre den Marktbedürfnissen angepasst und sind nach wie vor innovativ. Aus diesem Grund erhält Company Bike die Auszeichnung bereits zum vierten Mal und ich freue mich, diese konstante Exzellenz nun mit dem Siegel in Gold zu würdigen."

Firmenrad-Programm als Corporate Benefit für ein nachhaltiges Mobilitätsverhalten

"Unser Ziel ist es, Menschen zu einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten zu motivieren. Dienstrad anstatt Dienstwagen fördert nicht nur das eigene Wohlbefinden der Mitarbeitenden, sondern hat gleichzeitig einen immensen Impact auf unsere Umwelt, da schädliches CO2 eingespart wird.", so der Geschäftsführer des Leasing-Anbieters.

Das innovative Firmenrad-Konzept von Company Bike basiert auf einer digitalen und unkomplizierten Abwicklung über ein individuelles Online-Portal, das stets im Corporate Design des jeweiligen Kunden gestaltet wird. Die Mitarbeitenden erhalten einen direkten Zugang zum Portal mit einer großen Auswahl an Premium-Marken zu attraktiven Konditionen und gelangen so schnell und einfach zu ihrem künftigen Company Bike. Besonders ist das Full-Service Paket, das Company Bike den Unternehmen anbietet: Von der unkomplizierten Vermittlung von (E)-Bikes über eine professionelle Beratung bis hin zu einer persönlichen Anlieferung an den jeweiligen Arbeitsplatz verfügt das Unternehmen zudem deutschlandweit über eigene mobile Werkstatt-Hubs mit Reparaturservice.

CSO Fabian Kral ist überzeugt: "Corporate Benefits sind ein smarter und elementarer Teil der Lösung auf dem Weg hin zu einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft, die wir nur gemeinsam gestalten können."

ÜBER COMPANY BIKE:

Als einer der deutschlandweit führenden Anbieter fürs (E)-Bike-Leasing mobilisiert Company Bike seit 2012 Konzerne und große Mittelständler mit Dienstfahrrädern. Company Bike sorgt für einen Rundum-Sorglos Service - dank individualisiertem Company Bike Portal für die Auswahl von E-Bikes und Fahrrädern, professioneller Beratung, persönlicher Auslieferung vor Ort und einem mobilen Reparaturservice. Company Bike motiviert mit seinem einzigartigen Dienstrad-Programm zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und rückt dabei die Gesundheit der Mitarbeitenden, ein aktives Umweltengagement im Sinne der CO2 Einsparung sowie das Ziel einer lebenswerten Zukunft in den Fokus.

Pressekontakt:

Company Bike Daniela Stecher Telefon: +49 (0)89 998270124 Mobil: +49 (0)175 9993710 E-Mail: d.stecher@company-bike.de company-bike.com

Original-Content von: Company Bike, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH