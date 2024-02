Monheim am Rhein (ots) - "Zeit folgt den gleichen Prinzipien wie Geld", erklärt Alex Fischer, renommierter Experte für Steueroptimierung. Seit 2019 hat sein Next-Level-Steuercoaching zahlreichen Selbstständigen, Freiberuflern und Mittelständlern innovative Wege der Steuergestaltung eröffnet. Dieses Coaching bietet nicht nur tiefe Einblicke in die legale Steueroptimierung, sondern befähigt die Teilnehmer auch dazu, ihre Steuerberater effektiver anzuleiten und somit ihre finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten.

Unternehmer Klaus E., ein SAP-Berater, teilt seine persönliche Erfolgsgeschichte nach dem Steuer-Coaching mit Alex Fischer: "Als Vater von fünf Kindern und Inhaber eines florierenden SAP-Beratungsunternehmens (15 Mitarbeiter) bin ich ständig auf der Suche nach Wegen, um meine Geschäfts- und Finanzstrategien zu optimieren. Das Alex Fischer Coaching zeigte mir die vielen Steueroptimierungsmöglichkeiten auf, die weit über das hinausgehen, was ich mir zuvor vorgestellt hatte.

Durch die Teilnahme am Steuercoaching konnte ich unter anderem mein Investitionsvolumen in Photovoltaikanlagen verdoppeln und erhebliche Steuerersparnisse erzielen. Ich lernte, wie ich Investitionsabzugsbeträge nutzen und meine Steuerlast effektiv reduzieren kann. Das Coaching war weit mehr als eine reine Informationsquelle; es war eine Transformation meiner gesamten unternehmerischen Denkweise.

Alex und sein Team gaben mir das nötige Rüstzeug an die Hand, um nicht nur meine Steuerlast zu minimieren, sondern auch, um diese Einsparungen in sinnvolle und ertragreiche Investitionen umzuleiten. Diese Strategien haben nicht nur zu einer erheblichen Steuerersparnis geführt, sondern auch meinen Ansatz zum Vermögensaufbau grundlegend verändert."

Klaus' beeindruckende Geschichte ist nur eine von vielen, die die Effektivität von Alex Fischers Coaching-Methoden belegen. Über 6.000 Unternehmer und 300 Steuerberater haben bereits von den Vorteilen dieses Coachings profitiert. Ihre Erfahrungen bestätigen, dass eine fundierte Steueroptimierung neue Türen zu Investitionsmöglichkeiten öffnet, die weit über die reine Steuervermeidung hinausgehen.

Alex Fischer, mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilien- und Finanzbranche, hat sich als Pionier in der Steuercoaching-Branche etabliert. Sein innovativer Ansatz hilft Unternehmen, ihre Steuerlast effektiv zu reduzieren und so langfristigen finanziellen Erfolg zu sichern. Die AFM Media (AFM GmbH) mit Sitz in Monheim am Rhein besteht seit 2020. Thorsten Bader als Geschäftsführer und sein Team erarbeiten und vermitteln hochwertiges Wissen für Unternehmer und Selbstständige in den Bereichen Unternehmertum, Steuern und Immobilien.

