München (ots) - - So glamourös feiert Robert Geiss seinen Geburtstag in Dubai - Exklusive Einblicke und emotionale Momente in einer Doppelfolge - Ab Montag, den 5. Februar 2024, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Robert Geiss wird 60 Jahre alt. Er möchte seinen Ehrentag zwar nicht großartig feiern und rechnet mit einem ruhigen Abend im Restaurant im kleinen Kreis mit ein paar Freunden. Doch da hat er die Rechnung ohne seine Familie gemacht: Ehefrau Carmen und die Töchter Davina und Shania schmeißen eine große Überraschungsparty für das Geburtstagskind. Gelingt den drei Powerfrauen die große Überraschung? Das und viel mehr: Am Montag, 5. Februar, um 20:15 Uhr, in einer Doppelfolge, bei RTLZWEI

Große Aufregung im Hause Geiss! Robert wird 60. Den runden Geburtstag nimmt in seinem Kalender keinen großen Platz ein. Viel mehr rechnet er mit einem ruhigen Abend im kleinen Kreis und erwartet nur ein paar Freunde. Carmen, Davina und Shania sehen das anders und planen eine tolle Überraschungsparty mit zahlreichen Freunden und Wegbegleitern in einer glamourösen Location. Das bedeutet viel Arbeit für die Geiss'schen Frauen von Deko über Einladungen bis hin zum DJ - alles muss undercover geplant und vorbereitet werden. Gelingt es, die Party vor Robert geheim zu halten, oder ahnt er etwas?

In einer besonderen Doppelfolge stehen die Feierlichkeiten vom 29. Januar 2024 im Mittelpunkt: Glitzer, Glamour und jede Menge PS inklusive.

Die Sendung wird von Geiss TV produziert.

Ausstrahlung als Doppelfolge am 5. Februar 2024, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Geissens"

Schrill, glamourös und seit nun schon seit 2011 bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! RTLZWEI begleitet Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.

