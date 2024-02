Baierbrunn (ots) - Über das Alter macht sich Gayle Tufts keine Gedanken. Für die Entertainerin ist jede Lebensphase interessant - auch die Menopause: Während sie ihre Wechseljahre-Show "Some like it heiß" produzierte, wurde ihr klar: "Ich bin am Leben, gesund und empfinde das als ein riesiges Geschenk", schildert sie im Interview mit dem Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Die eigene Unzufriedenheit hinterfragen

Obwohl die heute 63-Jährige 13 Jahre lang in den USA lebte, wo sich Prominente verschiedensten Schönheitsoperationen unterziehen, sind bei ihr alle Teile noch die "Originalbesetzung", wie sie verrät. "Ich möchte niemanden verurteilen, aber ich wünsche mir, dass gerade Frauen hinterfragen: Bin ich wirklich so unzufrieden mit mir? Oder ist das der Blick von außen? Möchte da nur jemand Geld mit mir machen?"

Damit spielt Tufts, die vor allem für ihre Comedy-Shows auf "Dinglish" bekannt ist, auf verschiedene Produkte an, die den Wunsch nach ewiger Jugend und Schönheit bedienen.Wenn alle sagen würden "I am beautiful - just the way I am", würden mehrere Industrien kollabieren, glaubt die Entertainerin. Zwar räumt sie ein, selbst "sehr körperlich" zu sein, dennoch hat sie sich nie auf Aussehen, Alter oder Gewicht reduziert oder reduzieren lassen, wie sie der "Apotheken Umschau" erklärt: "Ich tue viel für meine Fitness, denke aber auch, Intelligenz, Humor und Erfahrung sind sexy - genauso wie Selbstrespekt."

Tufts lebt seit 1991 in Berlin und tourt noch biseinschließlich Mai mit ihrer neuen Show "Please Don't Stop the Music" durch Deutschland. Ihre Songs und Geschichten begleitet ihr Bühnenpartner Marian Lux am Piano.

