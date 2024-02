Dreieich (ots) - Als Mitglied einer Genossenschaftsbank bekommt man ganz schön viel. Kein Wunder, Schließlich gehört einem so ein Teil der eigenen Bank. Das heißt also mitbestimmen, wo es lang gehen soll, teilweise günstige Tarife sammeln - und unter anderem auch ganz schön günstig in das Skigebiet Samnaun/Ischgl (CH) fahren: Am 02. März 24 geht es für Mitglieder nämlich für gerade einmal 74,90 Euro in den Schnee. Wer dabei sein möchte, meldet sich gleich unter www.vrbanking.de/schneebeben

Cashback für Mitglieder und Neu-Mitglieder

Die Tagesskifahrt der VR Bank Dreieich-Offenbach eG hat Tradition. Egal ob Mitglied, Kunde oder Nicht-Kunde der Bank: Sich auf der Piste austoben darf sich auch in diesem Jahr wieder jeder. Die Kosten liegen für alle bei nur 119,90 Euro. Gegen Vorlage der Buchungsbestätigung beim Bankberater gibt es für Mitglieder und Neumitglieder der Bank dann nach der Fahrt 45 Euro wieder zurück. Günstiger gibt es selten so viel Spaß!

Alle weiteren Informationen für Schneebegeisterte und natürlich auch die Möglichkeit zur Anmeldung unter www.vrbanking.de/schneebeben

Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".

