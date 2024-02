Erfurt (ots) - Online-First: "Mein Traum, meine Geschichte" (SWR) ab 2. Februar 2024

Dokureihe - UT/AD

"Mein Traum, meine Geschichte" erzählt von acht Kindern, die weltberühmt werden. Es geht um Jane Goodall, Thomas Alva Edison, Margarete Steiff, Nina Simone, Willy Brandt, Thor Heyerdahl, Marie Curie und Rudolf Nurejew. Die Dokureihe zeigt, wie ihr Weg begann, wie sie früh ihren Träumen folgten und schließlich Geschichte schrieben.

- Für wen? Die Dokureihe eignet sich für alle Wissens- und Geschichtsfans ab 7 Jahren. - Wo schauen? Alle Episoden "Mein Traum, meine Geschichte" sind ab 2. Februar 2024 auf kika.de und im KiKA-Player verfügbar.

Online-First: Neue Episoden "Checkpoint" (ZDF) ab 13. Februar 2024

Experimente-Show

Mit ungewöhnlichen Tests findet das "Checkpoint"-Team Antworten auf alltägliche und weniger alltägliche Fragen. Es probiert all die Dinge aus, die man zu Hause niemals machen dürfte, in sicherer Umgebung und mit viel Nervenkitzel. In vier neuen Folgen geht es bei "Checkpoint" um Stinkbomben, Haare, Druck und Seilrutschen.

- Für wen? "Checkpoint" ist eine Show mit Experimenten, die Preteens cool finden und Eltern schon immer einmal ausprobieren wollten. - Wo schauen? Neue Episoden "Checkpoint" sind ab 13. Februar 2024 immer dienstags bei kika.de und im KiKA-Player online.

Online-First: 16. Staffel "Dein Song" (ZDF) ab 19. Februar 2024

Songwriting-Wettbewerb

Mit selbstgeschriebenen Kompositionen begeben sich 13 junge Songwriterinnen und Songwriter sowie ein Songwritingduo auf eine musikalische Reise. Die zehn- bis 19-jährigen Talente treten in der 16. Staffel ab 19. Februar 2024 vor die prominente "Dein Song"-Jury. Bereits jetzt gibt es auf kika.de jede Menge Informationen zum neuen Wettbewerb.

- Für wen? "Dein Song" ist ein Format für Kinder ab 9 Jahren und alle Musikfans. - Wo schauen? Die "Dein Song"-Welt auf kika.de bietet ab sofort umfassende Zusatzinhalte mit Steckbriefen zu allen Kandidat*innen, Demoversionen ihrer Songs, Behind-the-Scenes-Videos und einem Musikquiz. Ab dem 19. Februar 2024 werden dort und im KiKA-Player immer montags bis donnerstags um 19:50 Uhr neue Episoden des Songwriting-Wettbewerbs veröffentlicht.

Austausch: KiKA-Chat zu "PUR+: Was kann künstliche Intelligenz" (ZDF) am 6. Februar 2024

Am 6. Februar 2024 wird von 19:45 bis 20:45 Uhr auf kika.de ein Chat zum Thema Künstliche Intelligenz angeboten. Interessierte können sich mit dem KI-Experten Dr. Christian Temath vom Fraunhofer-Institut zur aktuellen Episode "PUR+" austauschen.

Themenbündelung: Zwei Jahre nach Kriegsbeginn in der Ukraine ab 24. Februar 2024

Gebündelte Wissensreihen und begleitender Chat auf kika.de

Ab 24. Februar 2024 wird der Krieg in der Ukraine in Wissensreihen wie "neuneinhalb" (WDR), "Schau in meine Welt!" (Radio Bremen) und "CheX" (BR) kindgerecht aufbereitet. Am 25. Februar 2024 wird parallel zur Ausstrahlung von "#Ukraine - 2 Jahre Leben im Krieg" von 19:50 bis 21:00 Uhr ein KiKA-Chat mit einem Experten sowie dem "KUMMERKASTEN"-Team angeboten.

Neues bei KiKA für Eltern

Bastelideen zu 50 Jahre "Wickie und die starken Männer" (ZDF)

Passend zu Karneval und zum 50-jährigen Jubiläum der Zeichentrickserie "Wickie und die starken Männer" gibt es auf den Elternseiten von KiKA (https://www.kika.de/eltern/basteln-mit-kindern/wickie/wickie-kostuem-selbest-naehen-100.html) Bastelanleitungen und -vorlagen für ein Wickie-Kostüm.

Neues in der KiKANiNCHEN-Welt

Für Vorschulkinder und Eltern: "Stark mit Fidi" (KiKA)

Vorschulrealserie

Ob allabendliches Zähneputzen oder ewige Diskussionen um die Schlafenszeit - Eltern und Kinder sprechen manchmal recht unterschiedliche Sprachen und geraten deshalb im Alltag oft aneinander. "Stark mit Fidi" (KiKA) greift typische Situationen aus dem Alltagsleben von Familien auf und bietet Lösungsansätze.

- Für wen? "Stark mit Fidi" ist eine Serie für Vorschulkinder und Eltern, die viel Gesprächsstoff beim gemeinsamen Anschauen bietet. - Wo schauen? Alle Folgen sind auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App zu finden. Auf eltern.kika.de (https://www.kika.de/eltern/sendungen/stark-mit-fidi-142.html) werden Pädagog*innen und Eltern über Alltagskonflikte informiert. Fachberaterin Dr. Martina Stotz nimmt vier Alltagssituationen genauer unter die Lupe und gibt praktische Hilfestellungen für Familien.

Fasching und Karneval mit Kikaninchen

Helau, Alaaf, Ahoi! Kikaninchen und seine Freundinnen und Freunde feiern Fasching und Karneval. Auf kikaninchen.de gibt es Spiele, Bastelanleitungen, Partymusik und Kostümideen für Kinder. Passende Videos zum Thema gibt es auch in der KiKANiNCHEN-App.

"Vorlesegeschichten für dich" (KiKA) auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App

Jeden Monat neue Vorlesegeschichten bei KiKA: "Diegos Haus unter dem Knallerbsenstrauch" am 1. Februar 2024, gelesen von Juri Tetzlaff und "Jeppe unterwegs" am 15. Februar 2024, gelesen von Singa Gätgens.

Beschäftigungstipps auf kikaninchen.de

Ab 12. Februar 2024 können Kinder neue Stecktiere basteln oder einen Bauernhof malen und Aufrufe (https://www.kikaninchen.de/ene-mene-bu/aufrufe) zum Thema "Stadt/Alltag" finden. "MACH MiT! Frühlingsfenster im KiKA-Baumhaus" (KiKA) vom 19. bis 23. Februar 2024: Bastelanleitung (https://www.kikaninchen.de/kika-baumhaus/selbermachen/basteln/mach-mit-108.html) und Begleitmaterial (https://www.kika.de/eltern/sendungen/baumhaus/mach-mit-im-baumhaus-100.html) für ein frühlingshaftes Fensterbild.

Pressekontakt:

Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: +49 361.218-1827 E-Mail: kommunikation@kika.de kommunikation.kika.de

Original-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH