München (ots) - Mit Durchschlagkraft, coolen Sprüchen und knallharter Action begeistert Erfolgsgarant Jason Statham die Kinobesucher weltweit und belegt seit mehreren Wochen mit THE BEEKEEPER die vordersten Plätze der Kinocharts. Auch in Deutschland startete THE BEEKEEPER auf Nummer 1 und knackte nun bereits die 500.000 Zuschauer-Marke.

In THE BEEKEEPER wird der gnadenlose Rachefeldzug eines Mannes zu einer nationalen Angelegenheit, nachdem sich herausstellt, dass er ein ehemaliger Mitarbeiter einer mächtigen und geheimen Organisation namens "Beekeepers" ist.

Superstar Jason Statham ("The Expendables 4") zeigt sich in Regisseur David Ayers ("Suicide Squad") THE BEEKEEPER von seiner härtesten Seite und zündet ein unfassbar überraschendes Action-Feuerwerk! An seiner Seite zu sehen sind u.a. Josh Hutcherson ("Die Tribute von Panem: Mockingjay"), Minnie Driver ("The Witcher: Herkunft des Blutes"), Jeremy Irons ("Zack Snyder's Justice League") und Phylicia Rashad ("Creed III: Rocky's Legacy").

