Köln (ots) - Mit Tempo auf Erfolgskurs: Die VOV GmbH erweitert die Geschäftsführung zum 1. Februar 2024 und ernennt Sören Rettig, 39, zum Chief Operating Officer (COO). Die VOV ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen und leitet mit der erweiterten Unternehmensführung die nächste Phase dieser Entwicklung ein. Der bisherige Leiter der Abteilung Unternehmensrecht bei der VOV tritt an die Seite von CEO und Geschäftsführer Alexander Probst, 38, der die VOV seit 2019 erfolgreich führt. Rettig wird helfen, den erfolgreichen Wachstumskurs der VOV weiter voranzutreiben und die Weiterentwicklung des Versicherungsanbieters fortzusetzen.

VOV-CEO Alexander Probst sagt: "Wir befinden uns mitten im Transformationsprozess, bei dem die Weiterentwicklung des Geschäftsmodells mit neuen Anforderungen an die Organisationsstruktur einhergeht. Daher haben wir die neue Position des COO geschaffen. Gleichzeitig haben wir die Führungsbasis breiter aufgestellt und diversifiziert, um den wachsenden Anforderungen an einen modernen Managing General Agent (MGA) auch in Zukunft gerecht zu werden."

Mit der Ernennung eines zweiten Geschäftsführers stärkt die VOV die Führungsebene für ihren Expansionskurs. Gleichzeitig zeigt die VOV die hervorragenden Entwicklungsmöglichkeiten junger Talente bei dem mittelständischen Unternehmen.

Rettig als anerkannte Führungskraft prädestiniert für seine neue Rolle COO

Rettig startete seine Karriere nach seinem Jurastudium in Köln und Melbourne in einer führenden Wirtschaftskanzlei. Im Herbst 2020 holte Probst den gebürtigen Berliner als Claims Manager zur VOV. 2022 wurde er zum Leiter Unternehmensrecht befördert.

Sören Rettig sagt zu seiner neuen Position: "Mein Aufgabengebiet hat sich in den vergangenen zwei Jahren enorm weiterentwickelt und ist über den rechtlichen Bereich hinausgewachsen. Ich freue mich darauf, mehr Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit einem tollen Team den Wachstumskurs des Unternehmens fortzusetzen."

Rettig ist verheiratet und hat einen Sohn. In seiner Familie schöpft er Kraft und findet einen Ausgleich, ebenso wie bei der Musik und beim Sport.

Über VOV D&O-Versicherungen

Die VOV ist Pionierin unter den deutschen D&O-Versicherungsanbietern und eines der ersten Unternehmen der Branche, das auf Digital Data Analytics setzt. Seit 1996 agiert sie als Managementgesellschaft für namhafte Versicherer am Markt. Das sind heute: Generali Versicherung AG, HDI Global Specialty SE, Inter Allgemeine Versicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG. Die VOV GmbH mit Sitz in Köln und Hamburg ist zuständig für die Bearbeitung und Verwaltung des gesamten D&O-Geschäfts rund um Organhaftung und Managerservices.

