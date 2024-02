München (ots) - - Neues Serviceprodukt "WLAN-Service" ab sofort verfügbar - Schnelle und fachliche Hilfe bei WLAN-Problemen durch Techniker vor Ort - Komplettpaket mit umfangreicher Serviceleistung für nur 89,90 Euro

Streaming, Gaming oder Arbeiten mit Hochgeschwindigkeit aus dem Home-Office: Neben einem leistungsstarken Internet-Anschluss ist dafür auch eine schnelle WLAN-Verbindung im Heimnetz erforderlich. Damit diese nicht zum Nadelöhr für das Interneterlebnis wird, bietet Bayerns führender Glasfaseranbieter M-net nun Unterstützung mit einem neuen Service zur WLAN-Optimierung für Privatkunden: Im Rahmen des "WLAN-Service" messen Technikerinnen oder Techniker vor Ort die WLAN-Abdeckung, identifizieren Störquellen oder optimieren den Standort des Routers. Der WLAN-Service richtet sich an M-net Kundinnen und Kunden, deren WLAN-Probleme sich nicht aus der Ferne beheben lassen.

Eine zuverlässige Funkverbindung über WLAN hängt von vielen individuellen Faktoren ab und kann durch bauliche Gegebenheiten oder in dicht besiedelten Gebieten auch von anderen Funknetzen beeinträchtigt werden. Nicht selten wird die heimische WLAN-Verbindung so zum Flaschenhals für den Internetzugang: Allein im Zeitraum zwischen Mai 2021 und Juni 2023 meldeten M-net Kundinnen und Kunden fast 10.000 Fälle mit Verbindungsproblemen, deren Ursache nicht beim eigentlichen Internetanschluss zu finden war, sondern in der WLAN-Infrastruktur vor Ort.

"Die Anforderungen an die eigene Internetverbindung sind heute größer denn je", weiß Dr. Wolfgang Wallauer, Leiter des Bereichs Privatkunden bei M-net, und erklärt: "Eine Videokonferenz oder die Lieblingsserie muss ohne Unterbrechung laufen, damit die produktive Zusammenarbeit aus dem Home-Office gewährleitet ist und dem Entertainment-Genuss zu Hause nichts im Wege steht. Häufig hängen Verbindungprobleme allerdings nicht mit dem eigentlichen Internetanschluss zusammen, sondern sind durch eine schlechte WLAN-Verbindung begründet. Da die Ursachen vielfältig sind und die Ursachenforschung technisch anspruchsvoll sein kann, ist eine Optimierung aus der Ferne nicht immer möglich. Aus diesem Grund war es uns wichtig, auf den Bedarf unserer Kundinnen und Kunden einzugehen und einen Service zu entwickeln, mit dem WLAN-Probleme direkt vor Ort identifiziert und behoben werden können."

Leistungsumfang des neuen M-net WLAN-Service

Das neue Serviceprodukt M-net WLAN-Service hat zum Ziel, die drahtlosen Verbindungen innerhalb des privaten WLAN-Netzwerks des Kunden zu optimieren und damit auch die allgemeine Kundenzufriedenheit zu steigern. Zum vertraglichen Leistungsumfang gehören unter anderem die An- und Abfahrt des Technikers, die Prüfung der WLAN-Abdeckung in der Wohnung und die Identifikation möglicher Störquellen. Der M-net Techniker hilft dabei, den optimalen Router-Standort ausfindig zu machen und die individuelle Konfiguration des Geräts zu optimieren, beispielsweise durch die gezielte Auswahl bestimmter Frequenzbänder, Funkkanäle oder der Sendeleistung.

Im WLAN-Service inklusive ist auch die Verbindungseinrichtung für bis zu zwei kundeneigene Endgeräte wie Smartphones, Notebooks oder Smart-Home Geräte. Bei Bedarf installiert der Techniker darüber hinaus maximal zwei M-net WLAN-Repeater, die den Abdeckungsbereich des privaten Funknetzwerks vergrößern und dadurch auch in Teilen des Hauses oder der Wohnung, die zu weit vom Router entfernt liegen, für einen optimalen Empfang sorgen. Die Repeater selbst werden dabei gesondert berechnet.

Verfügbarkeit und Preis

Der M-net WLAN-Service ist ab sofort für alle bestehenden M-net Kundinnen und Kunden für nur 89,90 Euro (zzgl. WLAN-Repeater nach Bedarf) über den M-net Kundenservice unter der kostenfreien Rufnummer 0800 2906090 buchbar.

Über M-net

M-net ist der führende Glasfaseranbieter Bayerns und bietet seinen Kunden schnelles Internet, günstige Telefon- und Mobilfunkanschlüsse sowie ein breites Fernsehangebot. Auch Geschäftskunden sind bei M-net an der richtigen Adresse: Sie erhalten bei M-net Internet-, Telefonie-, Vernetzungs- und Rechenzentrumsleistungen und eine individuelle Betreuung vor Ort. Als Anbieter aus der Region für die Region vernetzt M-net die Gemeinschaft vor Ort und schafft jeden Tag neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Das Unternehmen ist Vorreiter beim Einsatz der zukunftsfähigen Glasfaser-Technologie und wurde beim Connect Festnetztest achtmalmal in Folge mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet. Darüber hinaus übernimmt M-net auch gesellschaftliche Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft: Das Unternehmen ist seit 2021 durch den TÜV Rheinland als klimaneutral zertifiziert und somit der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland.

Das Versorgungsgebiet von M-net umfasst große Teile Bayerns, den Großraum Ulm und den hessischen Main-Kinzig-Kreis. Hinter M-net steht mit den Stadtwerken München und Augsburg, dem Allgäuer Überlandwerk, der N-ERGIE, infra fürth und den Erlanger Stadtwerken ein Gesellschafterkreis namhafter Regionalversorger. M-net zählt mehr als 500.000 Geschäfts- und Privatkundenanschlüsse, beschäftigt ca. 850 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 268 Millionen Euro.

