Darmstadt, 23.01.2024 Mehr als 17000 Menschen haben sich in Darmstadt auf dem Karolinenplatz versammelt, um gegen die AfD (Alternative fuer Deutschland), gegen Rassismus und gegen Nazis zu demonstrieren. Hier: Ein Plakat mit der Aufschrift "Fuer die Demokratie - Gegen Rechtsextremismus". More than 17000 protesters gather at the Karolinenplatz in the German city of Darmstadt on 23 January 2024 to rally against the far-right party AfD (Alternative for Germany), against rascism and nazism. Here: A placard which reads "For democracy - against right-wing extremism".