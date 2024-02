München (ots) - 1. Februar 2024. Olympic Games? PC Games? Hunger Games? Papperlapapp. Papaplatte lädt am Sonntag, um 17 Uhr, live auf Joyn zu den "Motor Games - presented by Papaplatte". Virtual Reality mal anders. Das exklusive Indoor-Motorsport-Spektakel erinnert an das ikonische Kart-Videospiel - nur in echt. Gastgeber, Streamer Papaplatte (2 Mio. Follower:innen auf Twitch) geht mit elf Creator-Kolleg:innen ins Rennen: Reved, Kayla, Dave, Dner, Let's HugoTV, Trymacs, EliasN97 Laserluca, tomatolix und Jan Schlappen wollen sich in Elektro-Karts und E-Fahrzeugen den ersten Motor-Games-Titel der Welt sichern.

Wer lässt die Reifen erfolgreich quietschen? Und wer frisst nur Bremsstaub? Wie erfolgreich meistern die Creator:innen das Spiel im wahren Leben?

Steven Gätjen moderiert das Event. Robby Hunke kommentiert die Rennhighlights.

Für die Produktion ist i&u TV, ein Unternehmen der LEONINE Studios, im Auftrag von Joyn verantwortlich.

Die "Motor Games - presented by Papaplatte" am Sonntag, 4. Februar, ab 17 Uhr live auf Joyn.

Über Joyn

Auf Joyn kommt das Beste zusammen: Fernsehen, wie man es kennt, und Streaming, wie man es nie mehr missen möchte. Easy eingerichtet, aber schwer wieder wegzudenken. Weil Joyn einfach keine Wünsche offenlässt: Joyn bietet ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen.

Die Joyn GmbH steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (Vorsitzende), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.

Pressekontakt:

Nathalie Galina/Swantje Roll

Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1108

nathalie.galina@seven.one

swantje.roll@seven.one

Photo Production & Editing

Laura Stephan

Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191

Laura.stephan@seven.one

Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH