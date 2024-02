Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund der Verschärfung des politischen Klimas in Deutschland warnt die Initiative "WIR für Menschlichkeit und Vielfalt" vor den Gefahren von Rassismus und Rechtsextremismus und ruft zur Teilnahme am Aktionstag 3. Februar in Berlin auf. Die Demonstrationen der letzten Wochen machen sehr deutlich: Eine große Mehrheit der Menschen in unserem Land schweigt nicht mehr. Rassismus, Antisemitismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit werden entschieden abgelehnt. Der SoVD gehört zu den Initiatoren von "WIR für Menschlichkeit und Vielfalt".

"Die Demonstrationen sind ein wichtiges Signal der Zivilgesellschaft. Wirklich gestoppt werden können die Alternative für Deutschland (AfD) und ähnliche Gruppierungen aber nur an den Wahlurnen", erklärt die Initiative. Neben der Europawahl stehen 2024 zahlreiche wichtige Abstimmungen auf Landes-, Kreis- und Gemeindeebene an.

In der Initiative "WIR für Menschlichkeit und Vielfalt" haben sich Verbände, Initiativen und Einrichtungen, darunter neben dem SoVD alle Fachverbände für Menschen mit Behinderung, der Paritätische Gesamtverband, der Sozialverband Deutschland VdK und die Lebenshilfe zusammengeschlossen, um vor den Gefahren von Rassismus und Rechtsextremismus zu warnen.

"Das politische Klima in Deutschland und Europa hat sich weiter verschärft. Die Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen oder mit psychischer oder physischer Krankheit und aller, die sich für eine offene, inklusive und vielfältige Gesellschaft einsetzen, werden von rechten Parteien und Gruppierungen offen in Frage gestellt", mahnt "WIR für Menschlichkeit und Vielfalt".

"Die gute Nachricht ist: Die Menschen in unserem Land schauen nicht mehr weg oder hoffen, dass der braune Spuk von alleine verschwindet", so die Initiative. Millionen Menschen in Deutschland haben gezeigt, dass sie das Auftreten und die Ziele von Parteien wie der AfD und anderer rechter Gruppierungen entschieden ablehnen.

Am Samstag, 03.02.2024 um 13.00 Uhr, soll unter dem Motto #WirSindDieBrandmauer eine Menschenkette um das Bundestagsgebäude in Berlin gebildet werden. Die Initiative "WIR für Menschlichkeit und Vielfalt" ruft zur Teilnahme am Aktionstag in Berlin und an den Demonstrationen im ganzen Land auf.

