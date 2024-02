Kastellaun (ots) - Sich aus den Fesseln der Schulden befreien und ein eigenes Unternehmen aufbauen, das ein finanziell unabhängiges Leben ermöglicht - ein Wunsch, der für viele nach Utopie klingt, sich aber tatsächlich umsetzen lässt. Wie aber ist das möglich? Diese Frage stellte sich auch Sascha Mende, der die Lösung im Bereich des digitalen Franchise fand. Heute unterstützt er seine Kunden dabei, sich ähnlich wie er von ihren belastenden Jobs zu befreien, indem sie online sicher und nachhaltig Einkommen generieren können. Welche Hürden der heutige Leiter des Franchise der NiCe Publishing Consulting GmbH überwinden musste und wie seine Kunden ebenfalls ihr eigenes digitales Franchise-Business mit Erfolgsgarantie aufbauen können, erfahren Sie hier.

Viele Arbeitnehmer kämpfen damit, im Alltag zwischen der Arbeit, der Familie und finanziellen Schwierigkeiten die Balance zu finden. Diese Routine langfristig zu durchbrechen ist für die meisten eine anspruchsvolle Aufgabe, obwohl die heutigen Möglichkeiten so vielfältig sind wie nie zuvor. Trotzdem scheint bei vielen nichts zu funktionieren, was nicht nur dazu führt, dass der Alltag stagniert und der Stress zunimmt, sondern auch dazu, dass wertvolle Zeit und Geld verloren gehen - zwei Ressourcen, die ohnehin knapp bemessen sind. So bleiben viele im täglichen Hamsterrad gefangen und verschwenden ihre kostbare Zeit mit einem Job, der gerade so den Lebensunterhalt sichert. "Auch ich habe eine Möglichkeit gesucht, wie ich mir und meiner Familie ein besseres Leben ermöglichen kann. Ich weiß also, dass es Mut erfordert, alte Gewohnheiten zu überwinden", erinnert sich Sascha Mende, Leiter des Franchise der NiCe Publishing Consulting GmbH. "Wer jedoch den Schritt zum Handeln nicht aufbringt, wird niemals seine Träume von finanzieller Freiheit verwirklichen können."

"Die Lösung fand ich im Franchise-Business, wodurch ich mir endlich die wirtschaftliche Unabhängigkeit ermöglichen konnte, die ich mir immer gewünscht habe", erklärt der Experte weiter. Beim digitalen Franchise geht es um die Vermarktung von Dienstleistungen anderer Hersteller. Heute teilt Sascha Mende sein Fachwissen mit den Kunden von NiCe Publishing Consulting GmbH, um auch ihnen diese Möglichkeit zu eröffnen. "Unsere Kunden müssen sich um nichts kümmern - mein Team und ich stellen alles bereit, was sie benötigen. Sie müssen lediglich Traffic für ihre Website generieren. Dabei ist keinerlei Vorwissen erforderlich, um in dieser Branche erfolgreich zu sein", erklärt Sascha Mende. Seine Expertise basiert auf einer Kombination aus persönlicher Erfahrung und selbst erworbenen Fähigkeiten im Online-Marketing. Auf diese Weise konnte er bereits 3.000 Menschen helfen, ihr eigenes Franchise-Business aufzubauen, das ihnen ermöglicht, ihre Festanstellung bei Bedarf aufzugeben.

Sascha Mende: Vom verschuldeten Bäcker zum Franchise-Experten

Sascha Mendes Erfolg im Franchise-Business war kein direkter Weg: Im Jahr 2007 begann er eine Ausbildung zum Bäcker. Trotz einer langen Arbeitswoche und einem geringen Lohn musste er für diesen Beruf täglich um vier Uhr aufstehen. Für seine 40-Stunden-Woche erhielt er lediglich 300 Euro, eine Summe, die kaum ausreichte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aufgrund dieser finanziellen Not begann er nebenbei damit, Webseiten per HTML zu erstellen und verkaufte seine erste Seite für 350 Euro. Obwohl er bereits erste Schritte in die Selbstständigkeit unternahm, fehlte ihm zunächst der Mut, diesen Weg konsequent zu verfolgen. Stattdessen geriet Sascha Mende in eine Abwärtsspirale: Er entwickelte eine Spielsucht. "Ich suchte nach einem schnellen Weg, um Geld zu verdienen, und traf dabei auf die völlig falsche Lösung. Anstatt Gewinn zu erzielen, häuften sich Schulden in Höhe von 80.000 Euro an", erklärt er rückblickend.

"Dann kam der Moment, als ich mich fragte: Ist das wirklich alles, was du in deinem Leben erreichen möchtest?", erzählt Sascha Mende. Infolgedessen begann er, sich intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und gelangte schließlich zum Marketing, wo er sich seine heutige Expertise aneignete. "Ich kann die Ängste der Menschen, die nach einem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit suchen, sehr gut nachvollziehen. Durch meine eigene Vergangenheit kann ich sogar verstehen, wie es ist, am Rand des Abgrunds zu stehen. Aber Selbstmitleid bringt uns nicht weiter - ich bin sehr direkt und sage meinen Kunden das auch. Man muss sich selbst fragen, ob man mit seinem Leben zufrieden ist, und dann konsequent handeln, ohne Ausreden."

Digitales Franchise: Einfacher Einstieg in ein lukratives Geschäft mit Unterstützung von Sascha Mende

Das digitale Franchise hat den Vorteil, dass aufwendige Aufgaben wie Zielgruppenrecherche und Webseitenaufbau bei diesem Geschäftsmodell nicht selbst übernommen werden müssen. Trotzdem bleibt bei vielen Einsteigern die Sorge vor möglichen Risiken, die Sascha Mende seinen Kunden abnehmen möchte: Er und sein Team bieten ihren Kunden eine umfassende Unterstützung in einem Schritt-für-Schritt-Ansatz, der ihnen zeigt, wie sie Traffic auf ihre Webseiten lenken und Interessenten generieren können, um ein Zusatzeinkommen von 5.000 bis 10.000 Euro im Monat zu erwirtschaften - ohne Risiko. "Ich vermittle unseren Kunden genau die Schritte, die sie benötigen, um ihr eigenes Franchise-Business aufzubauen. Der Erfolg hängt allein von ihrer eigenen Motivation ab", so der Experte. "Nachdem ich mein Ziel eines wohlhabenden Lebens erreicht habe, möchte ich nun noch vielen weiteren Menschen den Einstieg in diese lukrative Branche ermöglichen."

