Mannheim / München (ots) - Schon seit dem Jahr 2005 verbindet PAYBACK und PHOENIX eine erfolgreiche Partnerschaft - diese geht mit der nun erfolgten langfristigen Vertragsverlängerung in die nächste Runde. Die Vor-Ort-Apotheken können somit Deutschlands führende Kundenbindungs- und Marketingplattform weiterhin für sich nutzen. Zudem haben PHOENIX und PAYBACK sich gemeinsam das Ziel gesetzt, die Anzahl teilnehmender Apotheken noch weiter zu erhöhen, um bundesweit möglichst vielen Endverbrauchern die Möglichkeit zu bieten, in einer Apotheke PAYBACK Punkte sammeln zu können. Bereits heute werden PAYBACK Kunden bundesweit in rund 2.000 Apotheken für Einkäufe mit PAYBACK Punkten belohnt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Marktführer unter den Bonusprogrammen langfristig verlängern konnten. Die bisherige Kooperation hat deutlich gezeigt, dass Apotheken mit PAYBACK in Sachen Kundenbindung und Kundengewinnung profitieren, und somit in einem schwierigen Marktumfeld besser gewappnet sind", so Marcus Freitag, Vorsitzender der Geschäftsleitung PHOENIX Deutschland.

"Unsere Zusammenarbeit im Jahr des 30. Geburtstags von PHOENIX noch weiter auszubauen ist besonders erfreulich! Die Verlängerung unserer Kooperation ist für unseren gesamten Partnerverbund und für Millionen PAYBACK Kunden wichtig. Denn sie erhalten in den jeweiligen Apotheken nicht nur die beste Beratung und Betreuung, sondern können zudem beim Kauf von Produkten ihr PAYBACK Punktekonto auffüllen,", erklärt Florian Wolfframm, Mitglied der PAYBACK Geschäftsleitung und VP Retail Sales & Marketing.

PHOENIX Pharmahandel mit Hauptsitz in Mannheim ist Marktführer im deutschen Pharmagroßhandel. Die rund 5.000 Mitarbeiter in ganz Deutschland sorgen für eine schnelle und zuverlässige Versorgung von Apotheken und medizinischen Einrichtungen mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten. Daneben bieten spezialisierte Tochtergesellschaften zahlreiche weitere Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Gesundheit. Hierzu zählen Warenwirtschafts- und Kassensysteme für Apotheken, Transport- und Speziallogistik-Lösungen, patientenindividuelle Verblisterung von Arzneimitteln sowie vielfältige Beratungsleistungen. Der Service für Einzelimporte im Großhandel ist darüber hinaus einzigartig in Deutschland. Von diesem Angebot profitieren gleichermaßen Apotheken, Pharmahersteller, Ärzte, Krankenhäuser, Krankenversicherungen und Patienten. PHOENIX Pharmahandel ist Teil der PHOENIX Group, einem führenden Gesundheitsdienstleister in Europa mit über 48.000 Mitarbeitern und einer Präsenz in 29 Ländern.

PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 11,7 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und die einfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie den "Deutschen Fairness Preis für Smart Payment 2023" und die Ehrung als "kundenfreundlichste App 2023". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "Top Employer".

