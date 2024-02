Berlin (ots) - Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) vollendet ihre personelle Erneuerung mit der Einstellung von Patricia von Matuschka (29) als Chefvolkswirtin und Lisa Maria Wandel (34) als Leiterin Kampagne zum 1. Februar. Die promovierte Ökonomin Matuschka (Universität Witten/Herdecke) absolvierte ihren Bachelor in General Management an der European Business School (EBS) und ergänzte diesen durch einen Master in Agrartechnik an der britischen Royal Agricultural University. Seit 2022 ist sie Dozentin für Volkswirtschaft und Industrial Ecology an den Hochschulen Fresenius in Hamburg und Berlin. Zuvor war sie unter anderem als Wirtschaftsredakteurin für The Pioneer sowie für Finanzen.net tätig. Zuletzt arbeitete sie beim Bundesverband der öffentlichen Banken als Referentin für Bankenregulierung.

Sie bildet damit gemeinsam mit Philipp Despot, der zum Senior Referent Volkswirtschaft & politische Strategie aufsteigt, und Michael Weiss das volkswirtschaftliche Team der INSM.

Lisa Maria Wandel wird als neue Leiterin Kampagne an der Seite von Jörg Sautner, Leiter Marketing und Organisation, die Kampagnenführung und Marketingaktivitäten steuern und weiter ausbauen. Wandel wechselt von der Agentur Philipp und Keuntje (FischerAppelt AG), für die sie jahrelang führende Unternehmen, Bundesministerien und Verbände als Account Direktorin in den Bereichen Kommunikation, Digitales Marketing und Strategie betreut und beraten hat. Die Industriedesignerin (Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle) bringt aus ihren vorherigen Stationen zudem langjährige Erfahrung aus den Bereichen Design Thinking, Eventmanagement und Business Development mit.

INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben: "Ich freue mich sehr, mit Patricia von Matuschka und Lisa Maria Wandel zwei Vollprofis in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, die der INSM noch mehr Profil geben. Damit ist die INSM jetzt inhaltlich stärker und kampagnenfähiger als je zuvor." Seit der Übernahme der Geschäftsführung durch Thorsten Alsleben im April 2023 sind insgesamt neun neue Mitglieder ins INSM-Team gekommen. Damit arbeiten nun 13 Vollzeitkräfte und drei Werkstudenten für den marktwirtschaftlichen Thinktank.

