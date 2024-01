Neuss (ots) - Mobilize Financial Services ist in der vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) im Auftrag von Deutschland Test durchgeführten Studie als "Unternehmen des Jahres" ausgezeichnet worden und steht im Ranking der Autobanken an der Spitze.

In der Studie wurden Unternehmen untersucht, die in vorangegangenen Auswertungen vom IMWF in Bezug auf Preis-Leistungs-Verhältnis, Kundenvertrauen, Beliebtheit und soziale Verantwortung sehr gut abgeschnitten hatten. Ausgewertet wurden Stimmen zu rund 18.000 Unternehmen aus über 200 Branchen. Das Ergebnis wurde im Focus 02/2024 veröffentlicht.

Mobilize Financial Services hat die Auszeichnung "Unternehmen des Jahres" zum dritten Mal in Folge erhalten. Die seit 1947 in Deutschland aktive Automobilbank ist Finanzpartner für die Marken der Renault Group (Renault, Dacia, Alpine, Mobilize) und für Nissan sowie seit einem Jahrzehnt unter der Marke "Renault Bank direkt" im Einlagengeschäft erfolgreich.

Über Mobilize Financial Services

Mobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 35 Ländern weltweit aktiv ist. Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.

Webseiten

www.rcibanque.de | www.renaultfs.de | www.nissanfs.de | www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.de

