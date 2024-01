Berlin/Freital (ots) - - DNS:NET und die Freitaler Stadtwerke erweitern gemeinsam die Kundenpalette

Die DNS:NET hat eine weitere Kooperation im TV-Bereich zu vermelden. Ab sofort können sich die knapp 5.000 Kunden der Stadtwerke in Freital über neue innovative Dienste im Bereich IP TV freuen.

"Wir erweitern kontinuierlich das Partnernetzwerk und sind mittlerweile bundesweit mit unseren TV-Applikationen netzunabhängig verfügbar. Nun unterstützen wir mit unserem Portfolio die Freitaler Stadtwerke und zunehmend die Region Sachsen", so Gerald Plischke, Leiter TV & Contentregulation bei der DNS:NET.

Die DNS:NET und die Freitaler Stadtwerke kooperieren, um das Potential innerhalb der kommunalen Netze bestmöglich zu erschließen und lösen mit dem neuen Angebot die bestehenden TV-Dienste ab. Für die Kunden bedeutet dies: sie können innovative Dienste über IP-TV nutzen und haben eine größere Auswahl an linearen und nonlinearen TV Dienstleistungen, neu ist zudem das Userinterface für Fair Speed, ein Produkt der Stadtwerke Freital für IP und IPTV. Das Kundenportal wurde neu aufgesetzt und bietet nun neue Informations- und Buchungsmöglichkeiten für die Nutzer.

Die DNS:NET unterstützt die Freitaler Stadtwerke und ermöglicht so neue eigenständige Produkte zu anderen Kabel TV-Anbietern und TV-Anbietern.

"Nach fast zehn Jahren Markterfahrung im Bereich Telekommunikation und über 5.000 zufriedenen Kunden möchten wir uns gemeinsam den Herausforderungen der Zukunft stellen und unsere erfolgreiche Geschichte fortschreiben. Mit den Erfahrungen und dem Know-How der Partner werden wir unsere Kunden individueller und leistungsstärker mit Breitbanddiensten versorgen und unseren Platz im Wettbewerb festigen und ausbauen. Es ist unser Anspruch ein flächendeckendes Glasfasernetz in Freital aufzubauen und allen Freitalern unsere Leistungen bereitzustellen.", Matthias Leuschner, Geschäftsführer der Freitaler Stadtwerke.

Zu den Kooperationen mit Stadtwerken und regionalen Netzbetreibern

Die DNS:NET hat zahlreiche Partnerabkommen mit Stadtwerken, regionalen Netzbetreibern und bietet hier Lösungen auf der Basis von IP-TV und Kabel-TV inkl. der verschlüsselten HD-Programme. Dabei liefert die DNS:NET unabhängig als Netzbetreiber seine Kabel- und IP TV Produkte. Netzbetreiber und kommunale Versorger in ganz Deutschland können sich so aus dem Portfolio von linearen Diensten und nonlinearen Features bedienen und hybride TV-Lösungen und Plattformen anbieten. Infos zu TV-Produkten für Privatkunden (https://www.dns-net.de/privatkunden/fernsehen) und Wholesale (https://wholesale.dns-net.de/de-de/startseite).

Freitaler Stadtwerke

Innerhalb der letzten 20 Jahre hat sich die Freitaler Stadtwerke GmbH als Dienstleistungsunternehmen für Energie einen festen Platz im Markt gesichert. Seit 1995 versorgt das Unternehmen die Freitaler Bürger mit Strom, seit 1996 mit Erdgas und seit 2015 mit Telekommunikationsdienstleistungen. Tag für Tag bieten die Stadtwerke damit zeitgemäßen Komfort in Haushalten, Büros und in Industrie und Handel. Knapp 80 qualifizierte Mitarbeiter arbeiten bei den Stadtwerken, um eine sichere und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten. Seit 2015 bietet die FSW nunmehr auch Telekommunikationsdienste (Internet, Telefon und HD-TV) im Stadtgebiet von Freital an und verlegt Glasfaserkabel um jetzt und auch in Zukunft einen sicheren, schnellen und zeitgemäßen Zugang zum World Wide Web zu ermöglichen. www.FTL-stadtwerke.de

Über die DNS:NET:

DNS:NET ist seit 25 Jahren eine feste Größe im deutschen Telekommunikationsmarkt und Treiber beim Glasfaserausbau in Deutschland. Mit der eigenen Netzinfrastruktur versorgt die DNS:NET Gruppe sowohl eigene Endkunden als auch Netzbetreiber und Diensteanbieter mit Vorleistungsprodukten und White Label Angeboten. Das Dienstleistungsportfolio bildet das gesamte Spektrum von Rechenzentrumsdienstleistungen und IP-basierten Services für Geschäftskunden, Full-Service-Lösungen für die Immobilienwirtschaft sowie Highspeed Internet (Telefonie, Internet- und TV-Anschlüsse) für Privatkunden ab. Die Angebote im Bereich IPTV mit eigener Plattform und White Label Lösungen werden kontinuierlich erweitert. DNS:NET betreibt eigene Glasfaserringe und -netze und investiert gezielt und in hohem Maße eigenwirtschaftlich in den Infrastrukturausbau in unterversorgten Regionen, zahlreichen Städten und im ländlichen Raum.www.dns-net.de

