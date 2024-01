München (ots) - In der 677. Sitzung des ARD-Programmbeirats in Bremen wurde heute, am Mittwoch, 31. Januar 2024, Gabriele Hammelrath zur neuen Vorsitzenden des ARD-Programmbeirats gewählt. Sie folgt damit auf Dr. Hermann Kuhn, der das Amt seit 2020 innehatte und demnächst aus dem ARD-Programmbeirat ausscheiden wird.

Anja Kramer wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, als Nachfolgerin von Sigrid Isser, die nicht mehr für das Amt kandidiert.

Gabriele Hammelrath ist seit 2022 Mitglied des ARD-Programmbeirats. Seit 2010 gehört sie dem Rundfunkrat des WDR an, zunächst als stellvertretendes, seit 2012 als ordentliches Mitglied. In das Gremium entsandt ist sie vom Landtag Nordrhein-Westfalen.

Anja Kramer gehört dem ARD-Programmbeirat ebenfalls seit 2022 an, auch im Rundfunkrat des NDR ist sie seit 2022 Mitglied. Dort vertritt sie den DGB Niedersachsen.

Der ARD-Programmbeirat gibt Anregungen und Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Programms und für die zukünftige Programmgestaltung für Das Erste und die ARD-Mediathek sowie für die Kooperationsprogramme 3sat, KiKA, phoenix und funk. Er berät die Leitung der ARD-Programmdirektion Christine Strobl, Sophie Burkhardt und Oliver Köhr sowie die Videoprogrammkonferenz.

Die Vorsitzende des ARD-Programmbeirats ist ordentliches Mitglied der Gremienvorsitzendenkonferenz, sie nimmt an den Hauptversammlungen der ARD teil und berichtet dort über die Arbeit des Gremiums.

