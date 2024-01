München (ots) - Die neue Woche bietet eine schwungvolle Mischung aus volkstümlichen Tönen, bayrischem Humor, feinster Sterneküche und Wintersport. Bei "Wer weiß denn sowas?" stellt Moderator Kai Pflaume den prominenten Gästen und seinen Teamkapitänen Bernhard Hoëcker und Elton diesmal feurige Fragen wie diese:

Warum schlagen Formel-1-Rennwagen manchmal Funken?

a) Überschüssiges Benzin entzündet abgeriebenes Gummi.

b) Titanplatten, die den Unterboden schützen, reiben auf dem Asphalt.

c) Die Abgastemperaturen überschreiten 900 Grad Celsius.

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer:

· Dirndl-Duell: "Du warst, du bist und du bleibst" lautet nicht nur der Titel eines Hits von Marianne und Michael, sondern es scheint auch ihr Lebensmotto zu sein. Denn seit 1979 ist das Traumpaar der Volksmusik auch als Ehepaar Hartl miteinander verbunden. Bei "Wer weiß denn sowas?" treten sie ausnahmsweise mal gegeneinander an.

· Eberhofer-Duell: Der Niederkaltenkirchener Dorfpolizist Franz Eberhofer und sein Ex-Kollege, Privatdetektiv Rudi Birkenberger, sind seit dem ersten "Dampfnudelblues" eins der beliebtesten Krimi-Duos. Neun "Eberhofer - Krimis" mit Titeln wie "Schweinskopf al dente", "Leberkäsjunkie" und "Rehragout-Rendezvous" amüsierten inzwischen die Filmfans. Jetzt treten die Hauptdarsteller Sebastian Bezzel und Simon Schwarz zum fröhlichen Rateduell an.

· Sterneköche-Duell: Julia Komp bringt Frauenpower in die Gastronomie. 2016 wurde sie Deutschlands jüngste Sterneköchin und betreibt mittlerweile zwei Restaurants in Köln. Auch ihr Rateduellgegner Robin Pietsch wurde für seine Kochkunst in seinen beiden Restaurants im Harz vom "Guide Michelin" mit einem Stern für herausragende Gastronomie ausgezeichnet. Das verspricht ein Wettraten auf höchstem kulinarischem Niveau zu werden.

Die Woche im Überblick:

Montag, 5. Februar Marianne und Michael Hartl

Dienstag, 6. Februar Sebastian Bezzel / Simon Schwarz

Mittwoch, 7. Februar Wintersport

Donnerstag, 8. Februar Julia Komp / Robin Pietsch

Freitag, 9. Februar Wintersport

Hätten Sie gewusst, dass ...

Formel-1-Rennwagen manchmal Funken schlagen, weil Titanplatten am Unterboden auf dem Asphalt reiben?

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

