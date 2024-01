ARD Degeto ODERBRUCH, "Alte Geister" (Old Ghosts), Folge 1, am Freitag (19.01.24) um 22:20 Uhr im ERSTEN, ab Freitag (19.01.24) in der ARD MEDIATHEK Titelmotiv/Presseheft - In der Nähe des kleinen Dorfes Krewlow im Oderbruch wird auf einem Feld ein Berg von Leichen und Tierkadavern gefunden. Die ehemalige Polizistin Maggie (Karoline Schuch), Kriminalkommissar Roland Voit (Felix Kramer, li.) und der polnische Kripobeamte Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz) ermitteln in dieser ungeheuerlichen Mordserie. © ARD Degeto/Syrreal Dogs GmbH/CBS Studios/Stefan Erhard/Marcel Weisheit, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter Degeto-Sendung und bei Nennung "Bild: ARD Degeto/Syrreal Dogs GmbH/CBS Studios/Stefan Erhard/Marcel Weisheit" (S2+). ARD Degeto/Programmplanung und Presse, Tel: 069/1509-335, degeto-presse@degeto.de / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/153003 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.