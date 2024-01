Szene aus dem Musiktheater "Ich, Elektra", Uraufführung im Rahmen des Festakts "Take a Stand" der Akademie Musiktheater heute (AMH) der Deutsche Bank Stiftung; in Kooperation mit dem Ensemble Modern und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt (HfMDK) Zu sehen: Schauspielerin Eva Hüster in der Rolle der Elektra / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/131895 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.