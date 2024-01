Strausberg (ots) - Die DEU Übungsserie QUADRIGA ist Teil der NATO-Großübung STEADFAST DEFENDER 2024, an der über einen Zeitraum von sechs Monaten, insgesamt rund 90.000 Soldatinnen und Soldaten aller NATO-Mitgliedsstaaten sowie Schwedens teilnehmen. Ziel dieser in 2024 stattfindenden größten NATO Übung, ist die Beübung von Fähigkeiten zur transatlantischen und innereuropäischen Verlegung und des Einsatzes von Truppen an der NATO- Ostflanke und damit auch die Demonstration der Bündnisstärke der NATO.

STEADFAST DEFENDER stellt somit den übergeordneten "Schirm" dar, unter dem die Bundeswehr mit rund 12.000 Soldatinnen und Soldaten übt: QUADRIGA 2024. An dieser Übungsserie in der ersten Jahreshälfte sind das Territoriale Führungskommando, das Einsatzführungskommando, Verbände und Einheiten der Teilstreitkräfte Heer, Marine und Luftwaffe sowie der militärischen Organisationsbereiche Streitkräftebasis, Cyber- und Informationsraum und Zentraler Sanitätsdienst, aber auch Bündnispartner aus den USA, Niederlande, Frankreich, Norwegen, Litauen und Großbritannien beteiligt.

