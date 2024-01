Boston / München (ots) - Anaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_source=wire&utm_medium=press&utm_campaign=AnyGen_AI_Partnership), der weltweit führende Technologieanbieter für Innovation und Management von geistigem Eigentum (IP), gab heute eine strategische Partnerschaft mit dem Pionier bei Anwendungsinfrastruktur für künstliche Intelligenz (KI), AnyGen (https://anygen.ai/) AI, bekannt. Gemeinames Ziel ist die Bereitstellung hochmoderner KI-Lösungen einschließlich Large Language Models (LLMs) im Industriestandard für den Intellectual Property-Markt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird AnyGen AI seine proprietäre KI-Technologie nutzen, um IP-Lösungen zu entwickeln, die auf spezifische Anwendungsfälle von Anaqua-Kunden zugeschnitten sind. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen Anaqua und AnyGen AI liegt zunächst auf einem automatischen Klassifikator, der speziell für Patente entwickelt wurde. Diese neue Funktionalität, die für jeden Kunden sicher verwaltet wird, ermöglicht es Patentinhabern, ihr Patentportfolio einschließlich relevanter Patente Dritter effizient, konsistent und auf Basis ihrer unternehmensspezifischen Patenttaxonomie zu klassifizieren. Nach der Entwicklung und gemeinsamen Tests mit einer Reihe von Ankerkunden ist der Patent-Klassifikator nun verfügbar.

Der Patent-Autoklassifikator (https://www.anaqua.com/analytics/patent-classifier/) markiert einen bedeutenden Schritt vorwärts in Anaquas Engagement für Innovationen im Bereich KI, um Kunden bei der Rationalisierung ihrer IP-Workflows zu unterstützen. Durch die Integration der AnyGen AI-Lösung in die IPMS-Plattformen AQX® und PATTSY WAVE® von Anaqua und in die Patentanalyse-Software AcclaimIPTM und ihre Datensätzen unterstützt Anaqua seine Kunden dabei, Forschung und Entwicklung zu beschleunigen, die Suche nach dem Stand der Technik zu vereinfachen, die Wettbewerbsanalyse zu verbessern und neue Möglichkeiten der Monetarisierung ihres geistigen Eigentums zu identifizieren.

"Wir freuen uns, mit AnyGen AI zusammenzuarbeiten und deren einzigartige KI-Fähigkeiten mit unserer Fachkompetenz im IP-Management zu kombinieren, um gemeinsam den neuen automatischen Patent-Klassifikator und andere IP-Tools zu entwickeln, die unseren Kunden im Alltag spürbare Vorteile bringen werden", sagte Anaqua-CEO Bob Romeo. "Das Fachwissen und die Erfahrung von AnyGen AI sowohl in der analytischen als auch in der generativen KI sind eine leistungsstarke Ergänzung zu den IP-Angeboten von Anaqua und ermöglichen es uns, die Art und Weise zu verändern, wie unsere Kunden ihr geistiges Eigentum organisieren und nutzen."

"Anaqua kann auf eine beeindruckende Innovationsgeschichte zurückblicken und wir fühlen uns geehrt, dass sich das Unternehmen für uns entschieden hat, es bei der Bereitstellung von KI-Lösungen für seine Kunden zu unterstützen", sagte Suresh Vallabhaneni, CEO von AnyGen AI. "Der Patent-Autoklassifikator wird die Effizienz steigern, die Konsistenz verbessern und die Kosten senken, da Anaqua-Kunden Patente ihrer Wettbewerber aus der Sicht ihrer eigenen Patenttaxonomien analysieren können."

Anaqua und AnyGen AI arbeiten an einer Reihe weiterer KI-Lösungen im IP-Bereich, weitere Einzelheiten hierzu werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwarelösungen AQX® und PATTSY WAVE® bieten Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die die IP-Strategie informiert, die IP-Entscheidungsfindung ermöglicht und die IP-Abläufe rationalisiert, zugeschnitten auf die Bedürfnisse jedes Segments. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit weiteren Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter anaqua.com oder auf Anaquas LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/).

Pressekontakt:

WORDUP PR Achim von Michel Südliche Auffahrtsallee 66 80639 München

Tel: +49(0)89 2 878 878 0 E-Mail: presse@wordup.de www.wordup.de

Original-Content von: Anaqua, übermittelt durch news aktuell

Presseportal-Newsroom: news aktuell GmbH