Düsseldorf (ots) - Klüh Catering, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Gruppe, erweitert zum neuen Jahr ihre Führungsebene. Seit dem 1. Januar 2024 verstärkt Jürgen Sturm die Catering-Sparte des Multiservice-Anbieters als Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner Funktion als "Leiter Operative Exzellenz" ist Jürgen Sturm hinsichtlich Betriebsstarts, Reorganisation und Umsetzung kulinarischer Standards verantwortlich.

"Mit Jürgen Sturm haben wir einen erfahrenen Manager gewonnen, der uns dabei hilft, die Prozesse an der Schnittstelle zu unseren Kunden nachhaltig zu optimieren und unsere Dienstleistungen einfacher und kundenorientierter zu gestalten. Ich begrüße Herrn Sturm im Namen von Klüh herzlich im Unternehmen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", erklärt Thorsten Greth, Geschäftsführer von Klüh Catering.

Jürgen Sturm bringt umfangreiche Erfahrung in der Catering-Branche mit. Zuletzt bekleidete er die Position Mitglied der Geschäftsführung und Prokurist bei Genuss & Harmonie, wo er maßgeblich die Weiterentwicklung und digitale Transformation der administrativen Fachbereiche vorantrieb. Auch war er hier als Key Account Manager für Großkunden verantwortlich, um den hohen Anspruch auf Kulinarik und Innovation erfolgreich zu erfüllen.

Der Catering-Geschäftsbereich der Klüh-Gruppe überzeugt seit über 30 Jahren mit innovativen Verpflegungskonzepten und einem sensiblen Eingehen auf die Bedürfnisse der Gäste. Als einer der führenden Caterer Deutschlands in den Segmenten Business-Catering und Care-Catering bringt Klüh Catering vielfältige Genusserlebnisse und Kulinarik in Betriebsrestaurants, Universitäten, Kliniken, Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen und Pflegeheime. Das Erfolgskonzept von Klüh Catering basiert auf einem starken Innovationspotential, verlässlich hoher Qualität, Vielfalt und einem großen Verständnis für individuelle Kundenbedürfnisse. Zudem sorgt das Unternehmen für Transparenz in Bezug auf Informationen über Produkte und Lieferanten und bringt seine profunden Kenntnisse aus der Ernährungswissenschaft ein.

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen sowie Reisende und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2023). Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit fast 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

