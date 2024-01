Eschborn (ots) - Techem, ein führender Energiedienstleister rund um Immobilien, verstärkt zum 1. Februar 2024 mit Carolin Meisner sein Management um die Funktion der Geschäftsführerin Customer Service. Damit geht das Eschborner Unternehmen einen weiteren Schritt in Richtung Kunden- und Serviceorientierung.

"Techem investiert kontinuierlich in die Digitalisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen sowie Serviceleistung entlang der Kundenbedürfnisse. Indem wir nun die Geschäftsführung um ein eigenes Ressort für Customer Service erweitern, stellen wir eine engere Verzahnung der einzelnen Bereiche für eine optimierte Servicefähigkeit und einen noch stärkeren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden sicher", erklärt Nicolai Kuß, CSO von Techem. "Wir freuen uns, dass wir mit Carolin Meisner eine Kollegin für diese Funktion gewinnen konnten, die über langjährige Erfahrungen im Customer Service sowie der Digitalwirtschaft multinationaler Unternehmen verfügt."

Carolin Meisner stößt von Amazon zu Techem, wo sie zuletzt den Bereich Customer Experience für den DACH-Raum verantwortete. Zuvor war sie im virtuellen Kundenservice des Onlineversandhändlers für mehrere hundert Mitarbeitende im operativen Kundenmanagement verantwortlich sowie als Director für Service Improvement & Projects bei Sky Deutschland tätig. "Ein ausgeprägter Kundenfokus ist der Schlüssel zu einer wachsenden Kundenzufriedenheit und trägt ganz entscheidend zum Erfolg des gesamten Unternehmens bei. Ich freue mich daher, dass ich mein umfangreiches Know-How in den Bereichen Customer Service & Experience, das ich in unterschiedlichen Rollen mit zunehmender Verantwortung sammeln konnte, nun bei Techem einbringen und gemeinsam mit meinen KollegInnen das Erlebnis unserer Kunden weiter nachhaltig verbessern kann", so Carolin Meisner.

Carolin Meisner berichtet an Techem CSO Nicolai Kuß.

Techem ist ein führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement und Ressourcenschutz, Wohngesundheit und Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit fast 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und hat mehr als 13 Millionen Wohnungen im Service.

